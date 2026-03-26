Torna il grande tennis a Barletta con l’Open della Disfida 2026

BARLETTA – Ildi Barletta è pronto ad accogliere dal 29 marzo al 5 aprile la 26^ edizione del, noto come Open della Disfida. L’evento, con un montepremi di 100mila euro, è uno dei primi appuntamenti sulla terra rossa in vista dei prestigiosi tornei di Montecarlo, Roma e Parigi. La presentazione si è tenuta questa mattina nella suggestiva cornice di

A contendersi il titolo saranno giovani promettenti e giocatori di esperienza come Marco Cecchinato, recentemente tornato a grandi risultati, e Sumit Nagal, che punta al rilancio dopo qualche problema fisico. Tornerà in campo anche il vincitore della scorsa edizione, Dalibor Svrcina, oggi nella top 100 ATP. Wild card per le promesse italiane Federico Bondioli, nel tabellone principale, e Jacopo Vasamì, nelle qualificazioni.

Oltre ai match ufficiali, il torneo prevede manifestazioni collaterali e momenti di intrattenimento per gli appassionati e i visitatori, con un’area dedicata vicino alla piscina del circolo e un programma speciale per la finale di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, che inizierà alle 15. Tra le novità sociali, particolare spazio al tennis in carrozzina, per promuovere inclusione e accessibilità nello sport.

Il torneo mantiene una stretta collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, confermandosi trampolino di lancio per i giovani talenti italiani come Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi. “Barletta è un torneo di grande stima e competitività”, commenta il vicepresidente nazionale FITP, Isidoro Alvisi, mentre il capitano della nazionale, Filippo Volandri, evidenzia l’interesse per le giovani promesse azzurre.

I primi allenamenti dei tennisti sono già previsti da sabato pomeriggio sui campi in terra rossa del Circolo Tennis. L’ingresso sarà gratuito fino a venerdì, mentre per le semifinali del 4 aprile e la finale del 5 aprile saranno previsti biglietti d’ingresso.

Per la città di Barletta, l’evento rappresenta anche un’occasione di visibilità internazionale e sviluppo economico, con oltre 700 posti letto già prenotati e benefici per le attività locali di ristorazione. Gli assessori comunali Massimiliano Dileo e Oronzo Cilli sottolineano l’importanza di sostenere e valorizzare l’evento per il territorio.

L’Open della Disfida 2026 promette dunque sport, spettacolo e opportunità per Barletta, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del tennis internazionale sulla terra rossa.