Calendario ufficiale delle celebrazioni religiose per la Pasqua 2026 all'ospedale Perrino di Brindisi



BRINDISI - La direzione della Asl Brindisi e il servizio di Cappellania Cuore Immacolato di Maria - San Giuseppe Moscati dell'ospedale Perrino hanno stilato il calendario di tutte le iniziative e le solennità pasquali organizzate all'interno della struttura: il programma è stato studiato per permettere ai pazienti ricoverati, ai loro familiari, a tutto il personale sanitario, amministrativo e ausiliario, e anche a cittadini esterni che lo desiderino, di vivere il periodo del Triduo Sacro e le feste pasquali. - La direzione della Asl Brindisi e il servizio di Cappellania Cuore Immacolato di Maria - San Giuseppe Moscati dell'ospedale Perrino hanno stilato il calendario di tutte le iniziative e le solennità pasquali organizzate all'interno della struttura: il programma è stato studiato per permettere ai pazienti ricoverati, ai loro familiari, a tutto il personale sanitario, amministrativo e ausiliario, e anche a cittadini esterni che lo desiderino, di vivere il periodo del Triduo Sacro e le feste pasquali.





Tutte le celebrazioni sono ad accesso libero e non richiedono registrazione.





Di seguito il calendario in ordine cronologico per maggiore chiarezza:





il 29 marzo, domenica delle Palme, alle 10.30, benedizione dei ramoscelli d'ulivo e Santa Messa in cappella; il 30 marzo, alle 8.30, liturgia penitenziale organizzata in collaborazione con gli studenti del Polo universitario Vittorio Valerio di Brindisi, aperta a tutti; il 31 marzo, alle 11, incontro e scambio ufficiale degli auguri pasquali tra il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e l'arcivescovo di Brindisi monsignor Giovanni Intini, al termine del quale si terrà la Santa Messa animata dagli studenti del Polo universitario; il 2 aprile, giovedì santo, alle 18.30, Santa Messa della Cena del Signore, a cui seguirà l'adorazione eucaristica; il 3 aprile, venerdì santo, alle 16, celebrazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo; il 4 aprile, sabato santo, alle 19, veglia pasquale e Santa Messa di Resurrezione; il 5 aprile, domenica di Pasqua, alle 10.30, Santa Messa per la solennità della Resurrezione; il 6 aprile, lunedì dell'Angelo (Pasquetta), alle 8.30, Santa Messa.





Il servizio di Cappellania resterà a disposizione su richiesta per tutto il periodo pasquale anche per portare la Comunione ai pazienti allettati impossibilitati a raggiungere la cappella o per colloqui di ascolto e supporto a pazienti e famiglie.





Per ogni informazione è possibile contattare direttamente l'ufficio della Cappellania della struttura.



