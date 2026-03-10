Trani, il centrodestra sceglie Angelo Guarriello come candidato sindaco

TRANI - Il centrodestra tranese ufficializza la candidatura del dott.alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La decisione arriva al termine di un lungo percorso di confronto tra i partiti e i movimenti della coalizione, uniti nell’intento di proporre un’alternativa chiara all’amministrazione di centrosinistra che governa la città da undici anni.

A sostenere Guarriello sono nove liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo PSI, Guarriello Sindaco, Trani 2026, Trani in Azione e Trani Libera. I rappresentanti della coalizione sottolineano come la scelta del candidato sia mirata non solo al rinnovamento politico, ma anche a un progetto di rilancio per Trani, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e superando steccati ideologici.

Secondo i promotori, Guarriello rappresenta “una figura di altissimo profilo umano e professionale, da sempre impegnata nel sociale e vicino ai più fragili”, qualità che lo rendono il candidato ideale per guidare una nuova fase amministrativa della città.

Medico urologo e dirigente presso l’ospedale Bonomo di Andria, Guarriello è sposato e padre di una figlia di dodici anni. Da anni è impegnato in numerose iniziative sociali, diventando un punto di riferimento in diverse istituzioni civili ed ecclesiali. È presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Orizzonti, attiva nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare attenzione alla prevenzione della povertà e del disagio sociale.

Tra le iniziative dell’associazione si segnalano il poliambulatorio solidale San Giuseppe Moscati, attivo presso la Parrocchia dello Spirito Santo, e la raccolta alimentare annuale che coinvolge decine di volontari nei principali supermercati delle due province. Guarriello è inoltre presidente della sezione Trani-Corato-Bisceglie dell’AMCI – Associazione Medici Cattolici Italiani, dedicata a San Giuseppe Moscati, figura alla quale è profondamente devoto.

Il candidato sarà presentato ufficialmente alla città domenica 15 marzo alle ore 11.30 presso Palazzo San Giorgio, in occasione della quale la coalizione illustrerà anche le priorità del proprio programma politico.