Al PalaBarTino arriva Sacha con il suo viaggio musicale tra generi ed epoche

BARI - Venerdì 13 marzo il PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, proporrà il live di Sacha, artista poliedrico e presenza magnetica della scena musicale contemporanea.Originario di Bari e classe 1989 Davide Carella, in arte Sacha, vanta centinaia di concerti in tutta Italia e partecipazioni di rilievo, dal talent Amici alla finalissima di Sanremo Rock. Sul palco porta un’esperienza sonora che unisce tecnica, istinto e una naturale capacità di creare connessione con il pubblico.Il suo live set acustico è una vera macchina dello spazio-tempo: un viaggio musicale che attraversa generi, epoche e atmosfere, facendo convivere nella stessa performance icone come David Bowie, Arctic Monkeys, Bob Marley, Radiohead e Coldplay. Ogni brano viene reinterpretato con arrangiamenti originali, cura artigianale e una sensibilità capace di rendere familiare ciò che è nuovo e sorprendente ciò che è noto.Dalle radici del blues all’indie rock più energico, Sacha trasforma i grandi successi internazionali in un racconto personale, riconoscibile dal suo timbro caldo, dalla presenza scenica e da un sorriso contagioso che conquista platee di ogni età.Un’identità artistica così definita nasce da un percorso musicale solido e appassionato. Sacha si è formato musicalmente nella sua città natale, dove ha iniziato a studiare canto a 18 anni, incoraggiato da un gruppo di amici che ha riconosciuto subito il suo talento. Nel tempo ha ampliato il proprio percorso artistico imparando a suonare chitarra, pianoforte, basso e loopstation, elementi che hanno costruito la base del suo stile multistrumentale e versatile.A 22 anni ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi (Amici 12), dove si è distinto per personalità e presenza scenica, venendo eliminato poco prima del serale. L’esperienza televisiva gli ha aperto nuove opportunità, ma Sacha ha scelto di tornare alla dimensione live, riprendendo la gavetta nei club e sui palchi di tutta Italia. Parallelamente ha preso parte a numerosi eventi benefici insieme alla nazionale calcistica del talent Mediaset, consolidando la sua immagine pubblica e il suo impegno sociale. Nel 2020 ha rappresentato la Puglia alla 33ª edizione di Sanremo Rock, arrivando fino alla finalissima e confermandosi come una delle voci più interessanti del panorama indipendente regionale.: 375685533520.30