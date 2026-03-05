Trigesimo di Padre Francesco Milillo: celebrazione a Trinitapoli presieduta dall’Arcivescovo

MICHELE MININNI - L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ricorderà Padre Francesco Milillo nel trigesimo della sua scomparsa con un momento di preghiera e di raccoglimento comunitario, organizzato insieme ai frati della Frati Minori Cappuccini di Puglia.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e si terrà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 19:30 presso la Parrocchia Immacolata, nella città di Trinitapoli.

Il trigesimo rappresenta un momento di profonda memoria e gratitudine per la testimonianza di fede e di servizio lasciata da Padre Francesco Milillo, figura molto stimata e amata sia all’interno della comunità religiosa sia nel contesto civile.

Attraverso la celebrazione della Santa Messa, la comunità diocesana desidera ricordare il suo impegno pastorale e spirituale, che ha accompagnato nel tempo il cammino di numerosi fedeli.

L’Arcidiocesi invita fedeli, confratelli e quanti hanno conosciuto Padre Francesco Milillo a partecipare a questo momento di comunione e preghiera, per custodire insieme il ricordo di un sacerdote che ha segnato profondamente la vita della comunità.



