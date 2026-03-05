Barletta celebra l’8 marzo con le donne di De Nittis: arte, storia e turismo inclusivo

BARLETTA - Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Barletta diventa palcoscenico di un percorso culturale dedicato alle donne, tra arte, memoria e inclusione. Il Touring Club Italiano ha scelto la città pugliese per rendere omaggio alle figure femminili ritratte nelle opere di Giuseppe De Nittis e alle donne contemporanee, protagoniste della società.

Il tour prenderà avvio alle 10:00 da Palazzo della Marra, sede della Pinacoteca Giuseppe De Nittis. I partecipanti saranno accolti dai figuranti in abiti d’epoca dell’associazione Thempus, per rievocare l’atmosfera del tempo dell’artista barlettano. Durante la visita sarà possibile ammirare le opere celebri di De Nittis e la mostra dedicata ai Macchiaioli, con lavori provenienti dalla Fondazione Palazzo Blu di Pisa e da altri musei italiani. Tra i pezzi in esposizione, anche “Pranzo a Posillipo” dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano e, in via eccezionale, un dipinto appartenente a una collezione privata, visibile solo agli iscritti al Touring Club Italiano.

«Barletta è il luogo ideale per celebrare la Giornata Internazionale della Donna – spiegano Luciana Doronzo, console regionale del Touring Club Italiano, e Amalia Antonacci, console e coordinatrice del Club di Territorio di San Severo –. Attraverso le donne di De Nittis rendiamo omaggio alla memoria storica e al valore delle donne di oggi. La collaborazione con Thempus e la cooperativa sociale WorkAut, che affianca le guide con operatori speciali, promuove un turismo culturale sempre più inclusivo e partecipato».

Dopo il pranzo in un ristorante tipico, il percorso proseguirà alla scoperta dei luoghi simbolo della città: il Castello di Barletta, la Basilica del Santo Sepolcro e il Colosso di Barletta, noto come Eraclio, combinando storia, arte e una forte componente di inclusione sociale.