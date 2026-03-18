Triggianello celebra Birranova: due birre analcoliche premiate a “Birra dell’Anno”
TRIGGIANELLO – La Puglia si conferma protagonista della birra artigianale italiana grazie a Birranova, il birrificio di Triggianello guidato da Donato Di Palma, che porta sul podio nazionale due birre analcoliche alla XXI edizione del concorso “Birra dell’Anno” di Unionbirrai: Hop Gainer e Giara Alcol Free.
Una scelta innovativa, quella di puntare sulle birre senza alcol, che oggi intercetta nuovi stili di consumo: dagli sportivi a chi preferisce evitare l’alcol per salute o scelta personale. “Il nostro obiettivo – spiega Di Palma – è offrire una birra vera, piacevole e coerente con i nuovi stili di vita, senza rinunciare al gusto”.
Hop Gainer è una Micro NEIPA intensa e aromatica, pensata per chi ama il luppolo e le note fruttate, con un amaro equilibrato e accessibile. Giara Alcol Free, invece, è la versione analcolica della blanche storica di Birranova, fresca, agrumata e leggermente speziata, dalla bevuta scorrevole e vivace.
“Realizzare birre analcoliche artigianali non è semplice – aggiunge Di Palma – senza la protezione dell’alcol serve una pulizia estrema e attenzione maniacale in ogni fase. Ma è una sfida che ci entusiasma, perché rende la birra accessibile a tutti”.
Fondato nel 2007, Birranova è oggi un punto di riferimento della birra artigianale pugliese, riconosciuto anche a livello nazionale per la cura dei dettagli, la qualità e la capacità di offrire un’esperienza sensoriale completa.
Per maggiori informazioni: www.birranova.it e i canali social ufficiali.