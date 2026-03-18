Triggianello celebra Birranova: due birre analcoliche premiate a “Birra dell’Anno”

TRIGGIANELLO – La Puglia si conferma protagonista della birra artigianale italiana grazie a, il birrificio di Triggianello guidato da Donato Di Palma, che porta sul podio nazionale due birre analcoliche alla XXI edizione del concorso “Birra dell’Anno” di Unionbirrai:

Una scelta innovativa, quella di puntare sulle birre senza alcol, che oggi intercetta nuovi stili di consumo: dagli sportivi a chi preferisce evitare l’alcol per salute o scelta personale. “Il nostro obiettivo – spiega Di Palma – è offrire una birra vera, piacevole e coerente con i nuovi stili di vita, senza rinunciare al gusto”.

Hop Gainer è una Micro NEIPA intensa e aromatica, pensata per chi ama il luppolo e le note fruttate, con un amaro equilibrato e accessibile. Giara Alcol Free, invece, è la versione analcolica della blanche storica di Birranova, fresca, agrumata e leggermente speziata, dalla bevuta scorrevole e vivace.

“Realizzare birre analcoliche artigianali non è semplice – aggiunge Di Palma – senza la protezione dell’alcol serve una pulizia estrema e attenzione maniacale in ogni fase. Ma è una sfida che ci entusiasma, perché rende la birra accessibile a tutti”.

Fondato nel 2007, Birranova è oggi un punto di riferimento della birra artigianale pugliese, riconosciuto anche a livello nazionale per la cura dei dettagli, la qualità e la capacità di offrire un’esperienza sensoriale completa.

Per maggiori informazioni: www.birranova.it e i canali social ufficiali.