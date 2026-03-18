Bari, maxi operazione di Polizia a Carbonara e Ceglie del Campo: perquisizioni contro criminalità diffusa

BARI – Dalle prime luci dell’alba è in corso una vasta operazione di Polizia nei quartieri, con numerose perquisizioni mirate. L’intervento coinvolge personale della, supportato da equipaggi dele dall’, e interessa diversi obiettivi legati a fenomeni di criminalità locale.

L’operazione è stata disposta dal Questore e rientra nelle azioni di contrasto ai recenti episodi criminosi nella città, in particolare: l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Ceglie del Campo, avvenuta la sera del 14 marzo, e, poche ore dopo, l’incendio che ha distrutto una nota pizzeria a Carbonara.

Decine di agenti stanno setacciando abitazioni e luoghi pubblici con l’ausilio di unità cinofile, alla ricerca di droga e armi, per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento sottolinea la presenza dello Stato sul territorio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità e tutelare le comunità locali.

Le attività sono ancora in corso, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.