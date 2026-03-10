Vertenza Euroapi di Brindisi: confronto in Regione sulla cessione dello stabilimento

BARI - Si è svolto questa mattina a, presso il palazzo di Presidenza, un tavolo convocato dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Lavoro,, insieme allaguidata da, alla direzione dell’aziendae alle organizzazioni sindacali, per fare il punto sullain corso finalizzata alla cessione dello stabilimento di Brindisi a un nuovo soggetto industriale. All’incontro ha preso parte anche la direttrice del Dipartimento regionale competente,

Il contesto della vertenza

Lo stabilimento farmaceutico di Brindisi è specializzato nella produzione di principi attivi e negli ultimi mesi ha vissuto una fase di incertezza legata al processo di vendita avviato da Euroapi. La Regione Puglia, tramite SEPAC e i tavoli istituzionali, segue la situazione con l’obiettivo di garantire continuità produttiva e tutela dei livelli occupazionali.

Dichiarazioni degli assessori e della task force

L’assessore Eugenio Di Sciascio ha espresso soddisfazione per l’imminente chiusura del negoziato con i potenziali acquirenti, definendolo un passaggio fondamentale per assicurare continuità e rilancio del sito produttivo e del territorio:

“Ci aspettiamo che questo percorso possa portare al consolidamento delle attività produttive, accompagnato da un processo di diversificazione delle linee di prodotto e delle produzioni, rafforzando ulteriormente le prospettive industriali dello stabilimento. Al centro della nostra attenzione restano la tutela dei livelli occupazionali e la salvaguardia del lavoro, anche per i lavoratori precari e tutte le figure professionali coinvolte nel ciclo produttivo. Valutiamo positivamente la disponibilità dell’azienda a confrontarsi subito con le organizzazioni sindacali, per chiarimenti sui temi sollevati dai rappresentanti dei lavoratori, a partire dall’eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali e per la condivisione di un piano di salvaguardia occupazionale”.

Sulla stessa linea Leo Caroli, capo della task force SEPAC:

“Il tavolo tornerà ad aggiornarsi il prossimo 14 aprile, quando ci aspettiamo che l’azienda comunichi la chiusura del negoziato e presenti il nuovo soggetto acquirente. Si potrà così avviare la discussione sul futuro piano industriale, che la Regione è pronta a supportare, sussistendone i presupposti di sostenibilità”.

Prospettive

La due diligence in corso rappresenta un passaggio strategico per garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Brindisi e tutelare i posti di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la competitività industriale e diversificare le produzioni. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 14 aprile 2026, quando sarà possibile valutare l’esito del negoziato e le prospettive future per i lavoratori e il sito produttivo.