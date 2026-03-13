Weekend di gare in Puglia: Coppa Europa di lanci, rappresentativa Cadetti e Challenge Team Under 14

BARI - Il weekend di metà marzo promette emozioni forti per l’atletica pugliese, tra competizioni su pista e su strada, con atleti di tutte le età pronti a mettersi alla prova e rappresentare la regione in contesti nazionali e internazionali.

Coppa Europa di lanci e Mondiali Universitari di campestre

I fratelli biscegliesi Anna e Carmelo Musci indosseranno ancora una volta la maglia azzurra in occasione della Coppa Europa di lanci a Nicosia, a Cipro. Anna Musci, classe 2004 e tesserata per l’Alteratletica Locorotondo, gareggerà nel getto del peso Under 23 domenica mattina. Carmelo, 25 anni, attualmente nelle Fiamme Gialle e legato all’Aden Exprivia Molfetta, sarà impegnato nel lancio del disco sabato pomeriggio.

Impegno internazionale anche per Carmelo Cannizzaro, siciliano di Modica e portacolori dell’Aden Exprivia Molfetta, che parteciperà sabato mattina ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre a Cassino sulla distanza dei tre chilometri.

Rappresentativa Cadetti “Ai confini delle Marche”

Una delegazione di 26 giovani atleti nati tra il 2011 e il 2012 rappresenterà la Puglia alla quattordicesima edizione di “Ai confini delle Marche”, incontro indoor con 14 rappresentative regionali. Domenica, al PalaCasali di Ancona, i cadetti avranno l’occasione di confrontarsi con i migliori prospetti nazionali, accrescendo esperienza e competitività.

Gare nazionali su strada: Putignano, Foggia e Acaya

Domenica 15 marzo la Puglia sarà protagonista anche su strada:

Fuggi a Foggia, quinta edizione, organizzata dall’Asd I Podisti di Capitanata, vedrà gare competitive e non competitive sui 10 km, oltre a una family run di 5 km nel centro cittadino.

La 45ª Marcialonga di San Giuseppe partirà da Putignano con un percorso di 10,2 km, seconda tappa del circuito Corripuglia, organizzata dall’Asd Amatori Putignano.

Ad Acaya, frazione di Vernole, si terrà la mezza maratona “21k tra storia e natura”, con partenze dalla piazza del borgo medievale verso la riserva naturale delle Cesine. In programma anche corse più brevi di 12,5 km e family run di 7,5 km.

Athletic Challenge Team Under 14: novità targata Fidal Puglia

Sabato 14 marzo prende il via l’Athletic Challenge Team, nuova competizione a squadre per Under 14. La fase di qualificazione si svolgerà a Molfetta e Lecce: i portacolori delle province di Bari, Bat e Foggia gareggeranno allo stadio “Cozzoli”, mentre quelli di Brindisi, Lecce e Taranto saranno al campo scuola Montefusco.

Il format prevede diverse specialità individuali, ma si concluderà con “La caccia”, una staffetta 4x200 metri con partenze ad handicap calcolate in base ai punti di distacco. Il primo team a tagliare il traguardo vincerà la tappa. La finale regionale di fine mese vedrà la partecipazione dei 16 migliori team, selezionati tra le province e i migliori classificati del percorso interprovinciale. Contestualmente, è in corso l’ActU14 social contest, che premierà l’atleta e la società più “social”.

La Puglia conferma così un calendario fitto di gare e iniziative, unendo tradizione, talento giovanile e spettacolo sportivo.