Scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu: le ricerche si estendono anche in Romania

FOGGIA – Proseguono senza sosta le ricerche di, 21enne di origine romena scomparsa il 2 marzo a Foggia. Le indagini, coordinate dalle autorità italiane, si sono estese anche allagrazie alla cooperazione internazionale tra le polizie, con l’obiettivo di verificare eventuali contatti telefonici o sui social della giovane prima della scomparsa.

La ragazza viveva in Puglia insieme a un’amica, che ha denunciato la scomparsa dopo che Elena non si è presentata a un appuntamento concordato per rientrare a casa.

Elena è stata vista per l’ultima volta lungo la statale 16 verso San Severo, zona in cui era conosciuta per prostituirsi. Poco dopo la sua sparizione, sono stati ritrovati il cellulare e, nei giorni successivi, il giubbotto bianco della giovane, entrambi vicino alla stessa area.

Secondo le ricostruzioni investigative, la ragazza si sarebbe allontanata in auto con un cliente italiano e, durante una telefonata con l’amica, la comunicazione si sarebbe interrotta bruscamente. Le autorità stanno inoltre approfondendo il possibile ruolo di un cittadino albanese che il giorno precedente avrebbe minacciato le due donne chiedendo denaro per “protezione”.

Le ricerche continuano senza sosta, con la collaborazione delle autorità locali e internazionali, nella speranza di ritrovare Elena al più presto.