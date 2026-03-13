Puglia Culture presenta SEEDs: nasce il Teatro dei Balcani



Il progetto europeo per rafforzare la cooperazione culturale nell’area adriatico-balcanica





BARI – Rafforzare l’imprenditorialità culturale e promuovere uno sviluppo economico sostenibile nell’area adriatico-balcanica attraverso il teatro. È questo l’obiettivo di SEEDs – Strengthening Entrepreneurship Economic Development Sustainably in South Adriatic Area, il progetto finanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic Programme 2021–2027 e di cui Puglia Culture è partner.





Il progetto è presentato nel corso di un Info Day alll’Ex Caserma Rossani. Ad aprire l’incontro ci sono stati ii saluti istituzionali e gli interventi di Mauro Paolo Bruno, dirigente della Regione Puglia, e di Claudio Polignano, Autorità di Gestione del programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027. Sono seguiti gli interventi di Sante Levante, direttore di Puglia Culture, Kozeta Kullakshi del Ministero della Cultura dell’Albania e Vasil Jorgji del Teatro Nazionale dell’Albania.Presente anche Lino Manosperta, responsabile dei progetti europei di Puglia Culture.





SEEDs vede la collaborazione di importanti istituzioni dell’area adriatica e balcanica: oltre a Puglia Culture partecipano il Ministero del Turismo, Cultura e Sport dell’Albania, il Teatro Nazionale dell’Albania, l’Unione degli Imprenditori del Montenegro e il Comune di Agnone (Campobasso).





Il cuore del progetto è la creazione di una rete internazionale di teatri, denominata “Teatro dei Balcani”, che partirà dai paesi partner per estendersi progressivamente a tutta l’area balcanica. La rete avrà l’obiettivo di favorire la circuitazione degli spettacoli e la coproduzione teatrale, rafforzando la collaborazione culturale tra i diversi territori.





Il progetto prevede infatti il coinvolgimento dei principali organismi teatrali dei paesi balcanici, includendo non solo i partner ma anche operatori culturali provenienti da Grecia, Serbia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord, che saranno invitati a sperimentare forme di cooperazione finalizzate anche a forme di coproduzioni di nuovi spettacoli.





Per raggiungere questi obiettivi, SEEDs lavorerà sul rafforzamento delle competenze delle compagnie teatrali, offrendo percorsi di formazione e supporto nei campi del management culturale, della comunicazione e dei servizi tecnici, così da favorire una reale capacità di operare su scala internazionale.





Parallelamente, i partner del progetto attiveranno una sorta di help desk internazionale, pensato per facilitare contatti, incontri e scambi di esperienze tra operatori culturali di tutta l’area balcanica.





La prima fase del progetto si concluderà a settembre 2026 con una grande convention internazionale a Tirana, durante la quale gli operatori culturali coinvolti potranno incontrarsi e definire concretamente le coproduzioni teatrali e gli spettacoli destinati al nascente circuito balcanico.





Successivamente, a marzo 2027, gli spettacoli realizzati all’interno del progetto saranno presentati in uno showcase in Puglia, mentre a giugno 2027 entreranno ufficialmente nel circuito di distribuzione nei paesi partner.





Con SEEDs, il modello organizzativo e produttivo di Puglia Culture si apre a una dimensione internazionale, diventando un riferimento per la costruzione di una rete teatrale stabile tra l’Italia e i Balcani. Un’iniziativa che punta a rafforzare il dialogo culturale e a generare nuove opportunità per artisti, operatori e istituzioni dell’intera area adriatica.





Dichiarazione Sante Levante, direttore di Puglia Culture





Il progetto SEEDs rappresenta per Puglia Culture un passaggio molto importante nel percorso di apertura internazionale del nostro sistema teatrale. L’obiettivo è costruire una rete stabile di relazioni tra operatori culturali dell’area adriatico-balcanica e di creare nuove opportunità di scambio artistico.Attraverso questo progetto vogliamo mettere a disposizione dei partner europei l’esperienza maturata da Puglia Culture nella costruzione di una rete teatrale capace di sostenere la circuitazione e la crescita delle compagnie. Il nostro modello può diventare un punto di riferimento per sviluppare collaborazioni durature e rafforzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo economico e sociale.





SEEDs nasce proprio con questa ambizione: favorire l’incontro tra produzioni, facilitare la circuitazione degli spettacoli e supportare gli operatori teatrali a dotarsi delle competenze necessarie per operare in un contesto internazionale. La creazione del Teatro dei Balcani è un progetto che guarda al futuro e che potrà offrire nuove opportunità agli artisti e agli operatori culturali di tutti i paesi coinvolti. Per Puglia Culture significa contribuire in modo concreto alla costruzione di uno spazio culturale condiviso nell’area adriatico-balcanica, in cui il teatro diventa strumento di dialogo, cooperazione e crescita comune.



