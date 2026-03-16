Weekend di successi per l’atletica pugliese: Musci e Cannizzaro brillano all’estero, grandi eventi locali per tutte le età

BARI - Il fine settimana appena trascorso ha confermato il dinamismo dell’atletica in Puglia, con risultati di rilievo internazionale e competizioni per tutte le fasce d’età che hanno coinvolto centinaia di atleti sul territorio regionale.

Anna Musci conquista il bronzo in Coppa Europa Lanci

Ad Nicosia, a Cipro, la biscegliese Anna Musci ha confermato il podio dell’anno precedente aggiudicandosi la medaglia di bronzo nel lancio del peso Under 23 con 15,47 metri, consolidando il terzo posto sin dal terzo tentativo. Ottima prestazione anche per il fratello Carmelo Musci, 14° nel lancio del disco, alla sua prima esperienza con la maglia della nazionale.

Mondiali universitari di cross: bronzo per Cannizzaro nella staffetta mista

A Cassino, Carmelo Cannizzaro dell’Aden Exprivia Molfetta ha conquistato il terzo posto nella staffetta mista ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre. Nonostante il 13° posto nella gara individuale, il suo contributo è stato fondamentale per il podio a squadre.

Cadetti pugliesi settimi al trofeo indoor di Ancona

La rappresentativa regionale Cadetti ha chiuso al 7° posto il trofeo “Ai confini delle Marche” con 330 punti conquistati dai 26 ragazzi convocati. Successi individuali per Gabriele Aprile (getto del peso) e tre terzi posti per Giuseppe Caporusso (600 m), Valerio Piccinni (asta) e Ilenia Giusti (3000 m di marcia).

Challenge Team Under 14: entusiasmo a Molfetta e Lecce

La prima tappa del Challenge Team Under 14 ha visto gare spettacolari allo stadio “Cozzoli” di Molfetta e al campo Montefusco di Lecce. La staffetta conclusiva “La caccia” ha incoronato il team Allenamenti tra i maschi e Atletica Mediterranea Bari tra le femmine, mentre tra i ragazzi di Lecce primeggia l’Atletica Lecce Pino Felice e tra le ragazze Atletica Grottaglie. Il secondo appuntamento interprovinciale precederà la finalissima regionale di fine mese.

Strada: grandi partecipazioni ad Acaya, Foggia e Putignano

Nelle gare di strada, sabato a Putignano, Mauro Ciccarese ha vinto la 6 ore di San Giuseppe con 75,7 km, mentre tra le donne si è imposta Angela Tenerelli (71,6 km). Domenica si è svolta la 45ª Marcialonga di San Giuseppe con vittoria di Luigi Catalano e di Francesca Pastore nella gara femminile (1138 classificati). La quinta edizione di “Fuggi a Foggia” ha visto il successo del burundese Olivier Irabaruta, mentre ad Acaya, nella mezza maratona “21k tra storia e natura”, hanno trionfato Nfamara Njie e Agnese De Luca davanti a oltre 1200 partecipanti.

Il movimento atletico pugliese continua così a crescere, con risultati internazionali di spessore e manifestazioni locali capaci di coinvolgere giovani e adulti, in attesa del Galà regionale dell’atletica, previsto per il 21 e 22 marzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.