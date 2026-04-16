Premio Città di Taranto, in scena “Yerma”: la magia di García Lorca al Teatro Fusco

TARANTO – Prosegue il cartellone dell’edizione 2026 del Festival del teatro amatoriale in lingua, giunto alla quinta edizione e promosso dal Comune di Taranto, con la direzione artistica di Lino Conte e l’organizzazione dell’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.

Il terzo appuntamento è in programma venerdì 17 aprile alle ore 21 sul palco del Teatro Comunale Fusco, con lo spettacolo “Yerma” di Federico García Lorca, portato in scena dalla Compagnia “Nuda Veritas” con adattamento e regia di Giorgio Pucciariello.

La tragedia di Yerma tra desiderio e disperazione

Considerata una delle opere più intense del teatro novecentesco, “Yerma” racconta la storia di una donna consumata dal desiderio di maternità, che si scontra con la sterilità e con l’indifferenza del marito Juan. Una vicenda segnata dalla pressione sociale e da un destino che conduce la protagonista verso un epilogo tragico, in cui amore, frustrazione e disperazione si intrecciano fino al gesto estremo.

Il cast

Sul palco: Anna Elvira Cuomo (Yerma), Alessio De Giorgio (Juan), Giuseppe Battaglia (Victor), Agnese Adinolfi (Maria), Monica Corallo, Valentina Amoruso, Irene Gigante, Francesco Pepe, Aldo Pernisco, Antonio De Giorgio, Aurora De Giorgio e Chiara Altomare.

Informazioni e prossimi appuntamenti

L’ingresso in sala è previsto dalle 20.30, con sipario alle 21. I biglietti hanno un costo di 12,50 euro per platea e galleria (ridotti a 10 euro per convenzioni e under 10) e di 8 euro per le logge.

Per informazioni è attivo il numero 3427103959.

Il festival proseguirà giovedì 30 aprile con la Compagnia “Spazio Teatro” e lo spettacolo “Venditori di anime” di Umberto Bassetti.



