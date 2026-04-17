A Trani la mostra su Leonardo Del Vecchio: arte e formazione per investire nei giovani

TRANI – Si è inaugurata oggi, presso il Polo Museale Diocesano di Trani, la mostra fotografica “Sguardi che cambiano il mondo – Storia di Leonardo Del Vecchio”, un percorso espositivo dedicato alla vita e alla visione di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica (oggi EssilorLuxottica) e tra i più influenti imprenditori del Novecento.L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio in collaborazione con la Fondazione S.E.C.A., ha visto la partecipazione di numerose istituzioni. Al vernissage, accanto alla Presidente Nicoletta Zampillo Del Vecchio, sono intervenuti il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (in collegamento da Roma), l’Assessore regionale Eugenio Di Sciascio, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il Presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile, il fondatore della Fondazione S.E.C.A. Natale Pagano e il dirigente scolastico Roberto Diana.La scelta di Trani, città d’origine dei genitori di Del Vecchio, assume un forte valore simbolico. Proprio qui, la Presidente Zampillo Del Vecchio ha annunciato una nuova intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito di un più ampio percorso di restituzione sociale che la Fondazione sta portando avanti con l’obiettivo di offrire opportunità concrete alle giovani generazioni, in particolare a quelle con talento ma minori risorse economiche.Dopo l’accordo siglato nell’ottobre 2024 con l’Università Bocconi per il finanziamento delle borse di studio “Leonardo Del Vecchio Students Award”, la Fondazione amplia ora il proprio raggio d’azione concentrandosi sugli istituti tecnici e professionali, segmento strategico del sistema educativo italiano. Un ambito al centro della riforma promossa dal Ministro Valditara, basata sul modello 4+2, che punta a integrare formazione scolastica e mondo del lavoro.L’accordo prevede l’avvio di un gruppo di lavoro congiunto tra Fondazione e Ministero per individuare e sostenere iniziative ad alto impatto volte a migliorare la qualità della formazione tecnica. Il primo progetto pilota partirà dalla Puglia, con un intervento diretto sull’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Aldo Moro di Trani: sono previsti uno sportello psicologico per mentoring e orientamento, oltre a borse di studio per rafforzare i programmi di esperienza scuola-lavoro all’estero.Nel suo intervento, il Ministro Valditara ha sottolineato il valore strategico dell’istruzione tecnica per il futuro del Paese, evidenziando come la collaborazione tra pubblico e privato rappresenti un modello virtuoso di sviluppo. Sulla stessa linea la Presidente Zampillo Del Vecchio, che ha ribadito la missione della Fondazione: garantire a ogni giovane, indipendentemente dal contesto di partenza, accesso a un’istruzione di qualità.L’assessore Di Sciascio ha evidenziato il ruolo cruciale degli istituti tecnici per il sistema produttivo e il crescente fabbisogno di competenze specializzate, mentre Mario Aprile ha rimarcato come il rafforzamento della formazione tecnica sia essenziale per sostenere la competitività del Made in Italy, soprattutto nelle transizioni digitale ed ecologica.La mostra, curata da Maria Vittoria Baravelli, si inserisce in un più ampio progetto culturale e educativo volto a raccontare non solo il percorso imprenditoriale di Del Vecchio, ma anche i valori che ne hanno guidato l’azione: visione, determinazione e attenzione al capitale umano.La Fondazione Leonardo Del Vecchio, nata dalla volontà dell’imprenditore come progetto di “give back”, continua oggi a operare sotto la guida della Presidente Nicoletta Zampillo Del Vecchio, promuovendo iniziative ad alto impatto sociale nei campi dell’educazione, della sanità, della ricerca e del sostegno alle fragilità. Un impegno che trova nella tappa di Trani un nuovo punto di partenza, con l’ambizione dichiarata di estendersi su scala nazionale.