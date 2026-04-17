Martignano, al Parco Palmieri la presentazione del libro di Luigino Sergio



“Hamas prima di Hamas. Libano 1993. Martignano/CTM”





MARTIGNANO (LE) - Si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19.00, presso la sala conferenze di Palazzo Palmieri, nel Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano, la presentazione dell’ultimo libro di Luigino Sergio, “Hamas prima di Hamas. Libano 1993. Martignano/CTM. Cronache e testimonianze della missione umanitaria per i 415 palestinesi deportati da Israele”, edito da Kurumuny.





Il volume ricostruisce una pagina poco conosciuta ma di straordinaria rilevanza della storia recente del Medio Oriente, riportando alla luce documenti, testimonianze e riflessioni legate alla missione umanitaria promossa nel 1993 dal Comune di Martignano e dall’ONG CTM, riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. L’iniziativa fu organizzata a sostegno dei 415 palestinesi deportati da Israele nel sud del Libano, nel campo di Marj Ez-Zouhour.





Attraverso la pubblicazione integrale di una rara rassegna stampa dell’epoca, il libro racconta un’esperienza di solidarietà che vide la partecipazione di giornalisti di alcune tra le più autorevoli testate italiane, tra cui La Repubblica, Il Manifesto, Avvenire, Avvenimenti, L’Unità e L’Avanti. Anche L’Espresso dedicò all’evento la copertina e un ampio reportage, contribuendo a portare la vicenda all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale.





Dal gemellaggio tra Martignano e il comune libanese di Kfarmatta, fino al viaggio nel campo dei deportati, il racconto intreccia cronaca, diplomazia civile e analisi politica, evidenziando come quell’episodio abbia contribuito a dare visibilità internazionale alla causa palestinese e a rafforzare una narrazione politica da cui emergerà, negli anni successivi, il fenomeno Hamas.





Senza sottrarsi alle complessità e alle tragedie più recenti, il libro invita a rileggere il presente alla luce della storia, interrogandosi sul ruolo delle comunità locali nei processi di pace e sul valore della diplomazia dal basso in uno dei contesti geopolitici più complessi del mondo.





Il programma dell’incontro





Dopo i saluti istituzionali di Pantaleo Rielli (Direttore del Parco Palmieri), Giovanni Chiriatti (Kurumuny Edizioni) e Alberto Piccinni (Presidente CTM ETS), interverranno Salvatore Capone (Presidente TempoPresente APS), Vinicio Russo (già Presidente CTM ETS), il giornalista Raffaele Gorgoni e lo stesso Luigino Sergio, sindaco di Martignano e autore del volume. A dialogare con i relatori sarà la giornalista Carmen Mancarella.





Un libro anche per la solidarietà





Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto al Comune libanese di Kfarmatta, gemellato con Martignano da oltre trent’anni, oggi impegnato ad accogliere centinaia di cittadini in fuga da Beirut a causa degli attacchi militari israeliani.





Informazioni





L’ingresso è gratuito

Per informazioni: Parco Palmieri – Tel. 3895544424.