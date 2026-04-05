A14 Bologna–Taranto: chiusa per una notte l’entrata della stazione di Ortona

BARI – Sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto sono in programma interventi di ispezione e manutenzione su un cavalcavia che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 aprile alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Ortona in entrata in direzione Pescara.In alternativa, gli automobilisti diretti verso nord potranno utilizzare la stazione di Pescara Sud.Aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico e sui percorsi alternativi saranno disponibili attraverso diversi canali informativi, tra cui le emittenti RTL 102.5 e Rai Isoradio, oltre che sui principali network televisivi e sull’app di Autostrade per l’Italia, scaricabile gratuitamente. Informazioni in tempo reale saranno consultabili anche sul sito ufficiale e tramite i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale.Per ulteriori dettagli è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.