A14 Bologna–Taranto: chiusa per una notte l’entrata della stazione di Ortona
BARI – Sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto sono in programma interventi di ispezione e manutenzione su un cavalcavia che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.
Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di mercoledì 8 aprile alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Ortona in entrata in direzione Pescara.
In alternativa, gli automobilisti diretti verso nord potranno utilizzare la stazione di Pescara Sud.
Aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico e sui percorsi alternativi saranno disponibili attraverso diversi canali informativi, tra cui le emittenti RTL 102.5 e Rai Isoradio, oltre che sui principali network televisivi e sull’app di Autostrade per l’Italia, scaricabile gratuitamente. Informazioni in tempo reale saranno consultabili anche sul sito ufficiale e tramite i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale.
Per ulteriori dettagli è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.