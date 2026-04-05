Taranto, Concerto di Pasqua alla Cattedrale di San Cataldo chiude il Mysterium Festival 2026 con Haydn e Sciortino

TARANTO - Questa sera alle 19.00, nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Cataldo a Taranto, il Concerto di Pasqua segna la conclusione della dodicesima edizione del Mysterium Festival 2026, rassegna dedicata a Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura.L’evento conclusivo propone un programma di forte impatto spirituale e musicale: la Nelson-Messe di Joseph Haydn e il “Planctus” di Orazio Sciortino, nuova commissione ispirata a una preghiera della tradizione tarantina. Un percorso sonoro che intreccia il repertorio classico alla contemporaneità, in dialogo con la memoria del territorio.Sul podio l’Orchestra ICO della Magna Grecia, ovvero l’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Gianluca Marcianò, direttore principale e interprete di consolidata esperienza internazionale, affiancato dal Lucania Apulia Chorus diretto da Alessandro Fortunato. Le voci soliste vedono protagonisti il soprano Sabrina Sanza, il soprano Helena Hristova, il mezzosoprano Bella Amaryan, il tenore Senatore Nile e il basso Arturo Espinosa.Il festival, prodotto da Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale pugliese. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, oltre al sostegno di numerosi partner tra cui BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Casa, Comes e Chemipul Italiana.La direzione artistica è affidata al Maestro Pierfranco Semeraro in collaborazione con il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO della Magna Grecia. Il Concerto di Pasqua si configura così come un momento culminante di un percorso che unisce ricerca musicale, identità territoriale e apertura internazionale, nel segno della continuità tra tradizione e innovazione.