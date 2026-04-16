Al via il Piano Formativo specialistico del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027: primo appuntamento il 20 aprile alla Fiera del Levante di Bari
BARI - Parte ufficialmente il nuovo Piano di formazione specialistica promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Il primo appuntamento è fissato per il 20 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la Fiera del Levante di Bari, con una giornata inaugurale dedicata alla programmazione europea 2021-2027.
“Questo Piano formativo rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento della nostra amministrazione,” dichiara l’assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili. “Abbiamo scelto di investire sulle persone, sulle loro competenze e sulla capacità di affrontare con strumenti adeguati le sfide che abbiamo davanti.” “Non si tratta solo di aggiornamento professionale,” prosegue Casili, “ma di continuare a costruire una visione comune, un linguaggio condiviso e una capacità operativa uniforme su tutto il territorio regionale. Vogliamo una Pubblica Amministrazione sempre più moderna e che lavora in sinergia con tutti gli attori del sistema sociale”.
L’iniziativa si propone di rafforzare in modo concreto e strutturale la capacità amministrativa degli enti pubblici coinvolti nella gestione delle politiche sociali, coinvolgendo il personale del Dipartimento Welfare, degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni.
Il percorso formativo rappresenta un investimento strategico sulle competenze, in risposta alla crescente complessità che caratterizza oggi l’azione della pubblica amministrazione. Si tratta di un vero e proprio processo di crescita professionale volto a rendere i servizi sempre più efficienti e orientati ai bisogni dei cittadini.
Il programma punta con decisione sulla “capacity building”, valorizzando strumenti innovativi e approcci condivisi su scala regionale. Tra i temi affrontati: programmazione e rendicontazione dei fondi europei, co-programmazione e co-progettazione, digitalizzazione dei lavori pubblici, valutazione dell’impatto sociale e gestione dei dati.
Dopo l’incontro inaugurale, il percorso proseguirà tutto l’anno con un calendario articolato di appuntamenti: 29 aprile, 5 maggio, 27 e 28 maggio, 4 e 18 giugno, 8 settembre, 13 ottobre e 19 novembre 2026, alternando sessioni in presenza e momenti formativi online, per garantire continuità e ampia partecipazione.
Ad accompagnare i partecipanti saranno esperti di rilievo nazionale provenienti dal mondo accademico e istituzionale, chiamati a fornire strumenti concreti e competenze operative immediatamente spendibili nel lavoro quotidiano.
Le iscrizioni al primo evento formativo sono già aperte tramite il portale dedicato. Per informazioni e iscrizioni: https://www.isformconsulting.it/1a-giornata-formazione-destinata-al-personale-del-dipartimento-welfare-ed-al-personale-degli-uffici-di-piano-e-dei-comuni/
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