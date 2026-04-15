Foggia, “Talenti in cerca di ispirazione” con i piccoli cronisti del “Corriere della Dante”

FOGGIA - Un talk show per “Talenti in cerca di ispirazione”. Un’occasione per incontrare storie, passioni, esperienze che possono essere utili a coltivare i propri sogni e le proprie ambizioni. È il senso dell’iniziativa promossa da alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” impegnati nel PON “Parole e algoritmi”, in cui attraverso il loro sguardo raccontano Foggia e le cose belle da scoprire sul loro giornale “Il Corriere della Dante”. L’appuntamento è in programma venerdì 17 aprile 2026, alle ore 17.30, negli Spazi Multifunzionali di “DesTEENazione Foggia”, presso il Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis” in via Alfredo Petrucci snc.

Dopo aver visitato e raccontato sulle pagine del loro progetto editoriale corrieredante.icalighierifg.edu.it le finalità del progetto “DesTEENazione”, i piccoli giornalisti, guidati dai loro professori, hanno deciso di chiudere nel CPQ il momento formativo animando un dibattito in cui sarà possibile spaziare su temi come disegno, teatro, sport e musica attraverso il coinvolgimento degli ospiti. Saranno, infatti, Domenico Carella, Irma Ciccone, Francesco Berlingieri, Stefano Cece a rispondere alle varie domande, riflessioni, curiosità dei piccoli cronisti, che grazie al percorso che hanno fatto hanno appreso le tecniche per scrivere un articolo, fare un’intervista, realizzare un video, immergendosi a piene mani nel campo giornalistico.

Gli Spazi Multifunzionali di “DesTEENazione” sono promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzati nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia. Il progetto è gestito dall’ats (associazione temporanea di scopo) composta dalle cooperative sociali Medtraining (ente capofila), SocialService, La Rosa dei Venti, Kaleidos. Destinatari del progetto sono ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni e i loro nuclei familiari. L’obiettivo è quello di promuovere processi di autonomia, partecipazione e inclusione sociale e, allo stesso, di affrontare il crescente disagio adolescenziale con interventi integrati, laboratori esperienziali, attività di gruppo, supporto scolastico, attività di aggregazione e percorsi formativi sulle competenze sociali e relazionali, ma anche educativa di strada, coinvolgimento delle scuole, sempre con la finalità di rendere protagonisti i ragazzi.





Lo Spazio Multifunzionale presso il CPQ è aperto tutti i giorni e nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 09.00 – 13.00; dal lunedì al sabato ore 16.00 – 21.00.

Per contatti: desteenazione@comune.foggia.it - 0881.792821.



