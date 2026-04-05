Alluvione in Capitanata: la Caritas Diocesana di Foggia in aiuto dei residenti di Borgo Incoronata
FOGGIA - A seguito dell'alluvione che ha colpito la Capitanata, provocando enormi disagi alla popolazione in diverse aree della provincia di Foggia, la Caritas Diocesana di Foggia-Bovino ha provveduto a mettere in moto la macchina della solidarietà per aiutare le 16 famiglie sfollate di Borgo Incoronata.
Già nella giornata di oggi, sabato 4 aprile, la Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, tramite l'aiuto di un mezzo concesso dall'AMIU e del furgone della Caritas, ha provveduto alla consegna di beni materiali quali materassi, cuscini, lenzuola, coperte, intimo, calze e pigiami, per gli adulti e i bambini. Un intervento reso possibile grazie all'interlocuzione con la Vicesindaca di Foggia, Lucia Aprile, e alla collaborazione dei volontari della Caritas parrocchiale di Borgo Incoronata.
Stasera sarà offerta alle famiglie la cena. Domani, domenica di Pasqua, la Caritas Diocesana provvederà anche a servire il pranzo, che si concluderà con il dono delle tipiche colombe alle famiglie sfollate. I pasti saranno serviti in collaborazione con la Croce Rossa. Ulteriori interventi della Caritas Diocesana seguiranno nei prossimi giorni.
- materassi
- cuscini
- lenzuola
- coperte
- pigiami
- calze
- intimo
- scope
- palette
- tira acqua
- stivali anti-pioggia
- guanti
Tutto il materiale raccolto sarà prontamente consegnato ai volontari della Caritas parrocchiale di Borgo Incoronata che provvederanno alla distribuzione.
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