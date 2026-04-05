Maltempo in Basilicata, Bardi chiede lo stato di emergenza nazionale

POTENZA – Il presidente della Regione Vito Bardi ha inviato una lettera ufficiale al ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, alla luce delle criticità idrauliche e idrogeologiche che stanno interessando il territorio lucano.

Secondo quanto riportato in una nota della Regione, i dati raccolti dagli uffici competenti delineano «un quadro di crisi estesa e sistemica» che coinvolge gran parte del territorio.

Su 131 comuni della Basilicata, 55 hanno già segnalato situazioni di emergenza legate al dissesto idrogeologico, mentre in 61 comuni sono stati attivati i Centri operativi comunali (COC), con un coordinamento costante tra il sistema regionale di Protezione Civile e le Prefetture di Potenza e Matera.

La Regione sottolinea la necessità di interventi urgenti e risorse straordinarie per fronteggiare una situazione che continua a evolversi e che sta mettendo sotto pressione infrastrutture, viabilità e servizi essenziali in numerosi centri abitati.