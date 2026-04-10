Anniversario Polizia di Stato, Congedo (FdI): “Gratitudine a chi garantisce la sicurezza”

Polizia di Stato

Saverio Congedo

BARI - In occasione del 174° anniversario della, il deputato di Fratelli d’Italiaha espresso un messaggio di riconoscenza verso le donne e gli uomini in divisa.

“In questi tempi in cui avvertiamo con maggiore urgenza la necessità di garantire sicurezza ai nostri cittadini, poter contare sulla presenza costante e vigile dei nostri poliziotti è motivo di grande rassicurazione e conforto”, ha dichiarato.

Congedo ha sottolineato come l’impegno quotidiano degli operatori della Polizia di Stato rappresenti un esempio di dedizione, coraggio e spirito di servizio, evidenziando il valore del loro operato a tutela delle comunità.

Il deputato ha infine auspicato che il lavoro e i valori espressi dalle forze dell’ordine possano costituire un punto di riferimento anche per le nuove generazioni.