Anniversario Polizia di Stato, Congedo (FdI): “Gratitudine a chi garantisce la sicurezza”
BARI - In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo ha espresso un messaggio di riconoscenza verso le donne e gli uomini in divisa.
“In questi tempi in cui avvertiamo con maggiore urgenza la necessità di garantire sicurezza ai nostri cittadini, poter contare sulla presenza costante e vigile dei nostri poliziotti è motivo di grande rassicurazione e conforto”, ha dichiarato.
Congedo ha sottolineato come l’impegno quotidiano degli operatori della Polizia di Stato rappresenti un esempio di dedizione, coraggio e spirito di servizio, evidenziando il valore del loro operato a tutela delle comunità.
Il deputato ha infine auspicato che il lavoro e i valori espressi dalle forze dell’ordine possano costituire un punto di riferimento anche per le nuove generazioni.