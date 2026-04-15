ATP Barcellona, avanti Musetti e Sonego: Alcaraz parte forte

Buona partenza per gli italiani nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Lorenzo Musetti supera lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 7-5 6-2, conquistando l’accesso al secondo turno. Avanza anche Lorenzo Sonego, che ha la meglio su Pedro Martinez in tre set (6-2 2-6 6-4).

Tra i big, esordio convincente per Carlos Alcaraz, che batte il finlandese Otto Virtanen per 6-4 6-2. Successo anche per l’australiano Alex de Minaur, che si impone 7-6 6-4 sull’austriaco Sebastian Ofner.

A sorpresa, l’argentino Camilo Ugo Carabelli elimina il russo Karen Khachanov con un netto 6-3 6-4. Vittoria in rimonta per il ceco Tomas Machac, che supera Sebastian Baez per 2-6 6-4 6-1. Battaglia anche tra Cameron Norrie e Stan Wawrinka, con il britannico che prevale 6-4 6-7 6-4.

Nel torneo di doppio, il monegasco Romain Arneodo e l’australiano Marc Polmans accedono al secondo turno grazie al successo per 7-6 6-1 sugli spagnoli Alex Marti Pujolras e Inaki Montes de la Torre. Avanti anche i cechi Adam Pavlasek e Patrik Rikl, che superano 6-4 6-3 il brasiliano Fernando Romboli e l’australiano John Patrick Smith.