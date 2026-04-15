Cheddira a secco con il Lecce: contro la Fiorentina cerca il primo gol stagionale

- L’attaccante marocchino Walid Cheddira non ha ancora trovato la via del gol con il US Lecce in questo campionato di Serie A. Finora, il centravanti ha collezionato 11 presenze senza riuscire a sbloccarsi sotto porta, un dato che pesa in una stagione delicata per i salentini.

Nel corso della sua carriera, Cheddira ha vestito diverse maglie, tra cui SSC Napoli, US Sassuolo, SSC Bari, RCD Espanyol, Frosinone Calcio e Parma Calcio 1913, oltre a esperienze con club come Mantova, Lecco, Arezzo e Sangiustese. A livello internazionale, ha anche totalizzato sei presenze da titolare con la nazionale del Marocco.

In vista della sfida contro la ACF Fiorentina, in programma lunedì 20 aprile alle 20:45 allo stadio Stadio Via del Mare per la 33ª giornata, Cheddira dovrebbe partire dalla panchina. Non è escluso però un suo impiego nella ripresa, con l’obiettivo di sbloccarsi e dare un contributo concreto alla squadra.

Per il Lecce, infatti, la priorità resta la salvezza: ogni punto sarà decisivo e anche il possibile risveglio del suo attaccante potrebbe rivelarsi fondamentale in questo finale di stagione.