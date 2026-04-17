ATP Barcellona, Musetti vola ai quarti: avanti anche Vavassori nel doppio

Barcelona Open

Lorenzo Musetti

- Agli ottavi di finale del torneo ATP 500 diarrivano buone notizie per il tennis italiano, conche conquista l’accesso ai quarti di finale nel singolare.

Il tennista azzurro si è imposto con un convincente 6-3 6-4 sul francese Corentin Moutet. Nel primo set Musetti ha fatto la differenza grazie a un servizio molto preciso, mentre nel secondo parziale l’equilibrio si è protratto fino al 4-4. Nel finale, però, l’italiano ha alzato il livello con il rovescio e accelerazioni da fondo campo, chiudendo il match in due set.

Si ferma invece il cammino di Lorenzo Sonego, eliminato con un netto 6-2 6-3 dal russo Andrey Rublev. Negli altri incontri, il francese Arthur Fils ha superato l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-3.

Nel torneo di doppio, sorridono Andrea Vavassori e il francese Pierre-Hugues Herbert, che si qualificano per i quarti battendo 6-4 6-2 la coppia formata da Marcelo Arévalo e Mate Pavić.

Avanzano anche il monegasco Hugo Nys e il francese Édouard Roger-Vasselin, che si impongono in rimonta 4-6 6-4 10-5 sul portoghese Francisco Cabral e il britannico Joe Salisbury.

Successo anche per l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che superano gli statunitensi Robert Cash e James Tracy con il punteggio di 6-4 6-7 10-4.