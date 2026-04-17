ATP Barcellona, Musetti vola ai quarti: avanti anche Vavassori nel doppio
FRANCESCO LOIACONO - Agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcelona Open arrivano buone notizie per il tennis italiano, con Lorenzo Musetti che conquista l’accesso ai quarti di finale nel singolare.
Il tennista azzurro si è imposto con un convincente 6-3 6-4 sul francese Corentin Moutet. Nel primo set Musetti ha fatto la differenza grazie a un servizio molto preciso, mentre nel secondo parziale l’equilibrio si è protratto fino al 4-4. Nel finale, però, l’italiano ha alzato il livello con il rovescio e accelerazioni da fondo campo, chiudendo il match in due set.
Si ferma invece il cammino di Lorenzo Sonego, eliminato con un netto 6-2 6-3 dal russo Andrey Rublev. Negli altri incontri, il francese Arthur Fils ha superato l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-3.
Nel torneo di doppio, sorridono Andrea Vavassori e il francese Pierre-Hugues Herbert, che si qualificano per i quarti battendo 6-4 6-2 la coppia formata da Marcelo Arévalo e Mate Pavić.
Avanzano anche il monegasco Hugo Nys e il francese Édouard Roger-Vasselin, che si impongono in rimonta 4-6 6-4 10-5 sul portoghese Francisco Cabral e il britannico Joe Salisbury.
Successo anche per l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che superano gli statunitensi Robert Cash e James Tracy con il punteggio di 6-4 6-7 10-4.