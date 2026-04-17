Taurisano, al via “Dionisie Urbane”: arte, teatro e creatività dal 17 aprile al 15 maggio

Taurisano

Dioniso

TAURISANO - Aprende forma “Dionisie Urbane”, il festival culturale ispirato al dio, simbolo di creatività, trasformazione e liberazione. Un richiamo alle antiche Dionisie greche, quando la comunità si riuniva per celebrare teatro, musica e vita collettiva.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva in cui arte, cultura e partecipazione si intrecciano, coinvolgendo il pubblico in un percorso fatto di emozioni, scoperta e condivisione. Il festival si svolgerà negli spazi di QUAI, centro culturale situato in via Aldo Sabato, punto di riferimento per la formazione artistica e le esperienze creative sul territorio.

“Dionisie Urbane” propone un ricco programma che spazia tra spettacoli dal vivo, installazioni, laboratori e momenti di riflessione, mettendo in dialogo realtà locali e nazionali, tradizione e sperimentazione, pubblico giovane e adulto.

Il calendario seguirà un ciclo simbolico legato alla luna, dal 17 aprile, giorno di Luna Nuova, fino al 15 maggio, nella medesima fase. Un percorso che intende trasformare il mito in esperienza concreta, attraversando linguaggi artistici diversi: dalla musica al teatro, dalla letteratura ai workshop creativi.

I primi appuntamenti

Si parte il 17 aprile alle ore 19 con “Bentornato Dioniso”, simposio inaugurale che vedrà la partecipazione di Rocco Luigi Nichil (docente UniSalento), Anna Ronga (PhD UniSalento) e Davide Dobjani (PhD UniParma).

Dalle ore 20 spazio alla performance “Manto Passa” di Gioele Nuzzo e Anna Ronga.

Il 18 aprile alle ore 10 si terrà il workshop “Aquiloni” con il costruttore Franco Tamborino, dedicato a bambini e famiglie, che guiderà i partecipanti nella costruzione e nel lancio di aquiloni. In serata, riflettori puntati sulla performance teatrale “La Macàra” di Valentina Sciurti.

Il festival proseguirà poi con ulteriori appuntamenti nelle date del 24 e 30 aprile, e del 9 e 15 maggio.

L’iniziativa è promossa nell’ambito dell’avviso pubblico “Luoghi Comuni” della Regione Puglia e di ARTI Puglia, con il patrocinio del Comune di Taurisano.



