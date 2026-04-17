Lecce, ansia per Lameck Banda: in dubbio contro la ACF Fiorentina, si tratta sul rinnovo

FRANCESCO LOIACONO - L’attaccante zambiano Lameck Banda, in forza al US Lecce, è alle prese con un problema muscolare e resta in dubbio per la sfida contro la ACF Fiorentina, in programma lunedì 20 aprile alle 20:45 allo stadio Via del Mare, valida per la 33ª giornata di Serie A.

Nel corso di questa stagione, Banda ha collezionato 26 presenze con la maglia giallorossa, confermandosi un elemento importante nello scacchiere offensivo salentino. In carriera ha vestito le maglie di diverse squadre internazionali, tra cui il Hapoel Petah Tikva, l’Arsenal Tula, il Maccabi Netanya, lo Zesco United e il Nkwazi FC.

A livello internazionale, l’attaccante ha già maturato esperienza con la nazionale maggiore dello Zambia, con 22 presenze, oltre a 3 gare disputate con l’Under 23.

Il contratto di Banda con il Lecce è in scadenza il 30 giugno, ma nei prossimi giorni è previsto un incontro con il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino per discutere un possibile rinnovo, che potrebbe essere annuale o biennale.

Nel frattempo, il Lecce resta concentrato sull’obiettivo stagionale: conquistare la salvezza e mantenere la categoria.