Avis di Monopoli: sessant’anni di storia, volontariato e vicinanza alla comunità



MONOPOLI (BA) - L’Avis di Monopoli celebra il 60° anniversario della fondazione della Sezione "Angelo Menga" con un incontro pubblico dedicato alla memoria e al racconto di un percorso che, dal 1966 a oggi, accompagna generazioni di donatori e volontari. - L’Avis di Monopoli celebra il 60° anniversario della fondazione della Sezione "Angelo Menga" con un incontro pubblico dedicato alla memoria e al racconto di un percorso che, dal 1966 a oggi, accompagna generazioni di donatori e volontari.





"I Presidenti raccontano la storia dell’Avis dal 1966 ad oggi" è l’evento in programma giovedì 24 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale "Prospero Rendella" di Monopoli.





L’incontro - dichiara il presidente Raffaele Latela - rappresenta un’occasione per ripercorrere sei decenni di attività sul territorio attraverso le testimonianze di chi ha guidato l’associazione nel tempo, contribuendo a trasformare la donazione di sangue in un punto di riferimento fondamentale per la sanità e il volontariato locale.





Modera l’incontro il giornalista Donato Menga che accompagna il pubblico tra ricordi, esperienze e prospettive future.





All’evento prendono parte anche le autorità locali, a conferma del profondo legame tra l’Avis e la città.





L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai donatori di ieri e di oggi e a quanti desiderano conoscere più da vicino la storia di un’associazione che da sessant’anni è sinonimo di altruismo e partecipazione.