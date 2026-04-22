Grottaglie avvia l’acquisizione del Giardino Ettorre: primo passo per riqualificare il Quartiere delle Ceramiche



GROTTAGLIE (TA) - Il Comune di Grottaglie avvia l’iter per acquisire il "Giardino Ettorre", area situata tra via Caravaggio e via Crispi, nel cuore del Quartiere delle Ceramiche. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che dà il via alle procedure per l’acquisizione e la successiva valorizzazione dello spazio. - Il Comune di Grottaglie avvia l’iter per acquisire il "Giardino Ettorre", area situata tra via Caravaggio e via Crispi, nel cuore del Quartiere delle Ceramiche. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che dà il via alle procedure per l’acquisizione e la successiva valorizzazione dello spazio.





L’intervento rientra in un più ampio programma di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di restituire alla città un’area oggi inutilizzata e trasformarla in uno spazio fruibile e integrato nel tessuto del quartiere.





Primo passo sarà la stima tecnica ed economica dell’immobile, necessaria per definirne il valore e proseguire con le fasi amministrative. Per questa attività, il Comune ha stanziato 6.100 euro, risorse che saranno reperite nell’ambito dell’accordo transattivo già sottoscritto con Linea Ambiente srl, approvato in precedenza, e vincolate all’acquisto e alla ristrutturazione di immobili di interesse pubblico.





Con la delibera, l’Amministrazione ha inoltre dato mandato agli uffici competenti di avviare tutte le procedure necessarie per concretizzare l’operazione.





«L’avvio dell’iter per l’acquisizione del Giardino Ettorre rappresenta un passo importante per la nostra città» ha dichiarato il sindaco Ciro D'Alò «Vogliamo restituire ai cittadini uno spazio oggi inutilizzato, trasformandolo in un luogo vivo e accessibile. È un intervento che si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e valorizzare l’identità del quartiere delle ceramiche».





L’iniziativa si inserisce nel quadro degli strumenti di programmazione economico-finanziaria già approvati dall’ente, tra cui il Documento unico di programmazione 2026–2028 e il bilancio di previsione per lo stesso triennio. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.