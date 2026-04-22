Nuovi servizi per il sistema produttivo locale: incontro alla Camera di Commercio di Brindisi



BRINDISI - Si terrà martedì 28 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la Sala Alfredo Malcarne della Camera di Commercio di Brindisi, in via Bastioni Carlo V n°4, un importante incontro di presentazione dei nuovi servizi e delle opportunità a supporto del sistema produttivo locale. - Si terrà martedì 28 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la Sala Alfredo Malcarne della Camera di Commercio di Brindisi, in via Bastioni Carlo V n°4, un importante incontro di presentazione dei nuovi servizi e delle opportunità a supporto del sistema produttivo locale.





L’iniziativa si inserisce nel quadro del Protocollo d’Intesa siglato tra ARPAL Puglia – Ambito territoriale di Brindisi-Taranto – e la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto. L’obiettivo condiviso è quello di costruire una cooperazione solida e sinergica, capace di facilitare l’accesso delle imprese ai servizi pubblici per l’impiego e di supportare i datori di lavoro nell’individuazione delle competenze più adeguate ai propri fabbisogni.





Nel corso dell’evento verranno illustrati strumenti concreti finalizzati a favorire l’intermediazione e la qualificazione delle opportunità occupazionali sul territorio. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi del collocamento mirato e del welfare aziendale, ambiti sempre più centrali per uno sviluppo inclusivo e sostenibile del tessuto economico locale.





I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, del Direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, e della Dirigente dell’U.O. Coordinamento Servizi Impiego Ambiti di Lecce e Brindisi-Taranto, Marta Basile.





L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per imprese, operatori del settore e stakeholder locali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e sistema produttivo e promuovere nuove opportunità di crescita e occupazione.