Bari, al Circo d’Acqua arriva il tributo al K-Pop con il “Huntrix Cosplay Show”

BARI - Giovedì 16 e venerdì 17 aprile il Circo d’Acqua, allestito nel parcheggio dello stadio San Nicola di Bari, ospita uno spettacolo speciale dedicato al mondo del K-Pop, uno dei fenomeni musicali e culturali più seguiti a livello globale.

All’interno della produzione firmata Internazionale Happy Circus andrà in scena il “Huntrix Cosplay Show”, un format che unisce musica, danza e performance teatrale in un’esperienza immersiva pensata per un pubblico di tutte le età. Il progetto è curato dall’agenzia brindisina Que Locura.

Le protagoniste dello show sono le Huntrix – Rumi, Zoey e Mira – personaggi ispirati all’universo narrativo del film “K-pop Demon Hunters”, che guideranno il pubblico in un percorso scenico fatto di coreografie, musiche iconiche e momenti di forte interazione.

A interpretare i tre personaggi saranno le performer Daniela Laudadio (Rumi), Sofia Fattori (Mira) e Ginevra Montanaro (Zoey), affiancate da una figura di conduzione scenica che coinvolgerà direttamente gli spettatori durante lo spettacolo.

Secondo l’ideatrice del progetto, Ilaria De Carlo, lo show nasce dall’esperienza maturata nel campo dell’animazione e dei musical e dalla crescente richiesta di format ispirati al K-Pop, sempre più presente anche negli eventi privati e nelle feste per ragazzi.

Il tributo sarà inserito all’interno del più ampio spettacolo del Circo d’Acqua, una produzione che unisce tradizione circense e tecnologia avanzata. L’allestimento prevede una pista con 100.000 litri d’acqua, scenografie luminose, fontane danzanti e proiezioni olografiche, in uno show senza animali che punta su effetti visivi e acrobazie.

La direzione artistica è affidata a Emanuele Medini, con la partecipazione di Ljuba Medini e della performer Federica Toro. In scena anche i clown Gio Gio e Cioriflay Canestrelli, con momenti comici e interazioni con il pubblico.

Gli spettacoli sono previsti tutti i giorni alle 18.00 e alle 21.00, con doppia replica la domenica. I biglietti sono disponibili online.



