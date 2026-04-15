Bari, evento 'Ageismo e dialogo transgenerazionale' presso La Madonnina Life & Care



BARI - Giovedì 16 aprile 2026 dalle ore 17:00 presso La Madonnina Life & Care (Viale Louis Pasteur 18, Bari) si terrà l’evento promosso dall’Associazione Crocerossine d’Italia ETS dal titolo "Ageismo e dialogo transgenerazionale". - Giovedì 16 aprile 2026 dalle ore 17:00 presso La Madonnina Life & Care (Viale Louis Pasteur 18, Bari) si terrà l’evento promosso dall’Associazione Crocerossine d’Italia ETS dal titolo "Ageismo e dialogo transgenerazionale".





L’iniziativa intende accendere i riflettori sul tema dell’ageismo, ovvero la discriminazione basata sull’età, fenomeno sempre più diffuso nelle società contemporanee e spesso sottovalutato, che incide profondamente sulla qualità della vita delle persone e sulla coesione sociale.





Promuovere un autentico dialogo transgenerazionale rappresenta oggi una priorità culturale e sociale: favorire l’incontro tra generazioni diverse significa valorizzare esperienze, competenze e visioni, contribuendo alla costruzione di comunità più inclusive, solidali e consapevoli. Interverranno con i saluti istituzionali Alberto Nerini, presidente de La Madonnina Life & Care e Grazia Andidero, responsabile sez. Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, cui seguiranno gli interventi di Filippo Maria Boscia, Past President AMCI Nazionale, Angela Campanella, scrittrice e Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente dell’Associazione Crocerossine d’Italia.





L’incontro sarà moderato e coordinato dal giornalista e scrittore Michele Cristallo. L’evento, patrocinato da numerose associazioni e enti dediti alla cultura e al sociale del territorio quali Madonnina Life & Care, Medici di Bari, Crocerossine d'Italia, Associazione Medici Cattolici d'Italia, Cif Puglia e Teniamoci per Mano Onlus rappresenta un’importante occasione di confronto aperto tra cittadini, professionisti e mondo associativo su un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Ingresso libero.