Bari, al Polo Socio Sanitario di Prossimità aprile dedicato a prevenzione e screening gratuiti

Il programma è promosso dal Polo e organizzato da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l'Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare. Le iniziative puntano a rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Il calendario di aprile si è aperto venerdì 17 con uno screening clinico eco-mammella e prosegue con due nuovi appuntamenti. Venerdì 24 aprile è previsto l’incontro “Marginalità sociale e bisogni complessi: prevenire l’emergenza”, dedicato alle strategie di intervento e all’orientamento ai servizi territoriali. L’attività, in programma dalle 15.30 alle 17.30, sarà condotta dall’assistente sociale Rosa Cortese e dalla psicologa Alessandra Pepe.

Giovedì 30 aprile, invece, si terrà lo “Screening clinico dermatologico”, dalle 15 alle 19, a cura del medico specializzando in dermatologia Alex Meduri.

Il Polo Socio Sanitario di Prossimità rappresenta un servizio gratuito rivolto prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica. Attraverso un’équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali, il centro promuove attività di prevenzione, informazione e orientamento verso i servizi del territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza, con prenotazione consigliata tramite il sito ufficiale del servizio o contatto email dedicato.