Barletta, intervento provvidenziale dell’Ambasciatore Antonio Cirillo: salvata una donna di 63 anni in stato confusionale



BARLETTA - In data odierna, la città di Barletta è stata testimone di un gesto di alto senso civico e umanità. Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, ha tratto in salvo una donna di 63 anni che vagava per le strade cittadine in evidente stato di incoscienza e disorientamento. - In data odierna, la città di Barletta è stata testimone di un gesto di alto senso civico e umanità. Il, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, ha tratto in salvo una donna di 63 anni che vagava per le strade cittadine in evidente stato di incoscienza e disorientamento.





​L’Ambasciatore, accorgendosi immediatamente della situazione di pericolo, ha prestato assistenza alla signora per oltre 30 minuti, garantendone l'incolumità in un momento di estrema vulnerabilità. Grazie alla sua prontezza e lungimiranza, sono stati allertati i Vigili Urbani di Barletta, che sono intervenuti tempestivamente sul posto.





​Mentre l'intervento era in corso, i familiari della donna — profondamente angosciati dalla sua scomparsa — si stavano accingendo a sporgere denuncia. Il felice epilogo ha evitato conseguenze ben più gravi: sia i congiunti che gli agenti della Polizia Locale hanno espresso un sentito ringraziamento al Dott. Cirillo per l'attenzione e la dedizione dimostrate.





​Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della vigilanza solidale e della protezione della vita umana in ogni sua forma.





​NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.