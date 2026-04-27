Bari, al via nuovi lavori su strade e marciapiedi nel Municipio IV: interventi per 7,3 milioni e manutenzione diffusa in città

BARI - Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nel territorio cittadino, nell’ambito dell’accordo quadro triennale promosso dal Comune. I lavori, finanziati attraverso il primo contratto attuativo del valore complessivo di 7,3 milioni di euro, interessano i cinque Municipi e puntano alla riqualificazione della viabilità urbana.

Nel Municipio IV sono già partiti i primi cantieri, con interventi che riguardano la realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Gorizia, a Carbonara, e in via Vittorio Veneto, a Ceglie, nel tratto al confine con il Comune di Adelfia. Successivamente è previsto il rifacimento completo dell’asfalto sempre in via Vittorio Veneto, fino a via Tripoli.

A Loseto, invece, sono programmati lavori di riasfaltatura integrale in via Giacomo Giacobelli e via Umberto Minervini. Ulteriori interventi sono previsti nelle prossime settimane anche nel centro storico di Carbonara, secondo quanto concordato con il Municipio.

Il piano complessivo è frutto di una programmazione condivisa tra assessorato alla Cura del Territorio, Municipi e uffici tecnici comunali, con l’obiettivo di intervenire sulle priorità segnalate dai cittadini e dalle circoscrizioni.

Accanto alla manutenzione straordinaria, la Giunta comunale ha approvato anche due nuovi contratti attuativi per la manutenzione ordinaria di strade, buche e marciapiedi, destinati a interventi rapidi su criticità puntuali e situazioni di emergenza. Le risorse previste sono pari a 300mila euro per il Municipio I e 140mila euro per il Municipio II.

Il piano rientra in una strategia più ampia di riqualificazione urbana che comprende sia interventi diffusi sui quartieri sia opere strutturali più estese. L’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi ha sottolineato come l’amministrazione stia proseguendo su un doppio binario: manutenzione straordinaria per il rifacimento complessivo delle strade e interventi ordinari per garantire la sicurezza quotidiana della viabilità.

È stata inoltre annunciata una futura integrazione di risorse, pari a circa 16 milioni di euro derivanti dall’avanzo di amministrazione, che saranno destinati in parte alla manutenzione stradale e in parte alla riqualificazione di scuole, giardini e mercati cittadini.