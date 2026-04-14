Bari, architettura moderna in mostra: oggi il secondo talk di “Layers” allo Spazio Murat

Oggi, martedì 14 aprile alle ore 17:30, è in programma il secondo talk di approfondimento, un momento di confronto che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Bari per valorizzare il patrimonio architettonico cittadino e coinvolgere attivamente la comunità.

L’incontro segue quello inaugurale dell’8 aprile e vedrà la partecipazione di dipendenti comunali, docenti ed esperti di storia dell’architettura moderna, oltre agli studenti del liceo classico Orazio Flacco. A chiudere i lavori sarà la vicesindaca Giovanna Iacovone, che illustrerà le prossime iniziative dedicate alla cultura urbana e allo sviluppo sostenibile.

La mostra “Layers”, curata dall’A.P.S. Barium e promossa dal Comune di Bari insieme all’Urban Center, propone una riflessione sul concetto di patrimonio architettonico, ponendo l’attenzione sugli edifici che nel Novecento hanno contribuito a definire l’identità urbana del capoluogo pugliese.

In esposizione 38 architetture immortalate dall’architetto e fotografo Nicola Cavallera. Il percorso è arricchito anche dall’intervento artistico “WIT[H]NESS” di Teresa Imbriani, composto da una fotografia di grande formato e da un breve video.

La mostra resterà aperta fino a domani, mercoledì 15 aprile, presso lo Spazio Murat in piazza del Ferrarese, con ingresso libero fino alle ore 12. Un’occasione per cittadini e visitatori di riscoprire il volto moderno e contemporaneo di Bari.