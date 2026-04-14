Bari si prepara alla Festa di San Nicola: al via il montaggio delle luminarie in piazza del Ferrarese

piazza del Ferrarese

BARI – Entra nel vivo l’organizzazione della Festa di San Nicola 2026 con l’avvio, questa mattina, delle operazioni di montaggio delle luminarie artistiche in, uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono.

Anche quest’anno le installazioni luminose accoglieranno la statua di San Nicola durante la tradizionale processione di maggio, trasformando il cuore della città in un suggestivo scenario scenografico.

I lavori sono affidati alla Paulicelli, nell’ambito dell’accordo quadro biennale per l’allestimento di luminarie e addobbi per eventi di rilevanza cittadina.

Il progetto, denominato “Teatro San Nicola”, prevede un articolato sistema di architetture luminose temporanee pensate per valorizzare il percorso urbano della festa. In piazza del Ferrarese saranno realizzati un portale d’ingresso con due torrioni angolari alti 18 metri, due spalliere laterali alte 10 metri e lunghe 105 metri ciascuna e un prospetto centrale monumentale alto 19 metri e lungo 16 metri, che farà da fondale all’altare dedicato al Santo.

L’impianto sarà composto da circa 250mila luci a tecnologia LED, scelte per garantire efficienza energetica e ridotto impatto termico.

L’allestimento interesserà anche altre zone simboliche: sono previsti 13 rosoni luminosi al Molo San Nicola e 7 pali luminosi in piazza Eroi del Mare.

La città di Bari si prepara così ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati, capace ogni anno di unire tradizione, fede e spettacolo in un’atmosfera unica.