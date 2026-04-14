Grottaglie, 'Pagine di Puglia': Terzo appuntamento il 17 aprile con 'Non regalate pastiere a Pasqua' di Marcello Abrescia



Fino 12 giugno, sette appuntamenti nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio di Grottaglie (TA)





GROTTAGLIE (TA) - Mistero, suspense, colpi di scena, sentimenti, relazioni familiari e una perizia nelle indagini sostenuta da una grande sensibilità e conoscenza dell’animo umano: con il romanzo giallo “Non regalate pastiere a Pasqua” di Marcello Abrescia (Damster edizioni, 2025), prosegue la rassegna “Pagine di Puglia”. L’appuntamento, il terzo incontro in programma, è venerdì 17 aprile, a Grottaglie, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18.





“Pagine di Puglia”, alla sua prima edizione, è una rassegna letteraria e libraria avviata dal Comune di Grottaglie - assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione. Dal 27 marzo al 12 giugno, comprende sette presentazioni di libri: parole e storie nate dalla penna di scrittori pugliesi, o che raccontano il territorio, di recente pubblicazione. La rassegna letteraria “Pagine di Puglia” è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture (Biblioteca comunale e Infopoint Castello episcopio) e con il coinvolgimento del Presidio del Libro, delle scuole e delle istituzioni del territorio. Gli incontri si svolgeranno, dalle ore 18, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, in via Senatore Gaspare Pignatelli 5 e al Castello episcopio, Largo Immacolata, Grottaglie (Taranto).





La rassegna, dopo aver ospitato due libri composti il primo da monologhi teatrali e versi e il secondo da poesie, prosegue dando spazio alla prosa, con un genere, il giallo, che sta riscuotendo nuova attenzione nel pubblico letterario e tra i lettori italiani. Interverranno: l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia; un rappresentante del Settore Cultura e Pubblica Istruzione del Comune; Piero Aresta, Presidente del Presidio del Libro di Grottaglie; l’autore Marcello Abrescia che dialogherà con la docente Maria Pia Intini. Durante l’incontro, l’attore Sergio Tersigni leggerà alcuni brani del romanzo.





La trama. Tornato a Taranto, dopo anni al Nord, il vicequestore Parisi è alle prese con un delitto che pare maturato nel clima di risentimento che permea i rapporti tra un padre assente affettivamente, ma fin troppo presente con il suo egocentrismo, e due fratelli troppo fragili per reggerne il peso. Per ironia della sorte, l'arma per questo amaro delitto è una dei dolci più succulenti: una pastiera. Per risolvere il mistero, Parisi non potrà contare molto su raffinate tecniche scientifico-investigative, ma dovrà invece affidarsi alla conoscenza dell’animo umano e delle sue sfaccettature. A guidarlo sarà la sua complessa sensibilità, unitamente a quella del suo fido, anomalo, stravagante consigliere Sanna, un agente già ai margini del commissariato, che si rivelerà invece collaboratore prezioso.





Marcello Abrescia, 62 anni, è nato e vive a Taranto. Funzionario con la passione per la scrittura, ha vinto nel 2018 il suo primo concorso letterario (Premio Nazionale Troisi), nella categoria racconti brevi, con “Storia di un ponte”. Dopo prestigiosi piazzamenti in concorsi letterari nazionali, ha vinto, nel 2021, la XVII edizione del Premio Città di Taranto, sempre nella categoria racconti brevi, con “Tuta blu”. Nel 2023 ha pubblicato la sua opera prima, “Tarantini”, una raccolta di racconti, aventi per filo conduttore la sua città, edita da Print me. Nel 2025 ha pubblicato il primo romanzo giallo, “Non regalate pastiere a Pasqua”, editrice Damster, già classificatosi al terzo posto nella categoria “Miglior giallo inedito” al Giallo Festival di Bologna.





“Pagine di Puglia è un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario - dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -; è una rassegna dedicata alla forza della parola che racconta, che custodisce la memoria, che invita a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio, per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina: la Biblioteca comunale e il Castello episcopio di Grottaglie. È un percorso tra gli autori e le loro produzioni, ma anche di riflessione e indagine sull’esistenza di un possibile “canone letterario pugliese”, che stiamo cercando di analizzare e definire insieme. Vogliamo coinvolgere i giovani, gli studenti, ma anche tutte le altre fasce d’età e i cittadini interessati ai libri e alla lettura, affinché il momento culturale diventi occasione di confronto, incontro, condivisione e comunità. Invitiamo tutti a partecipare agli appuntamenti, ad ingresso libero”.





I primi cinque appuntamenti si svolgono nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18. Il programma prosegue il 17 aprile sarà presentato il romanzo giallo “Non regalate pastiere a Pasqua” di Marcello Abrescia (Damster edizioni, 2025); il 5 maggio si terrà la presentazione del saggio “I manualetti per insegnare l’italiano nelle scuole elementari pugliesi del primo ‘900” di Antonio Scaglioso (Aletti editore, 2025); il 15 maggio appuntamento con “Oltre il tempo” di Anna Chiara Bruno (Besa Muci editore, 2025). Gli ultimi due appuntamenti si terranno al Castello episcopio, dalle ore 18: il 22 maggio sarà presentato “Casanova, il seduttore nobile” di Pierfranco Bruni (Solfanelli editore, 2025) e il 12 giugno chiuderà la rassegna “Rosario di mare” di Luisa Campatelli, racconto nell’antologia di Giulio Perrone editore “Ricettario pugliese” (2026), con letture dell’attrice Tiziana Risolo.