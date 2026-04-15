Bari, bambino di 7 anni precipita dal settimo piano: ricoverato in condizioni critiche

BARI – Un bambino di 7 anni è precipitato dal settimo piano di una palazzina in via Leotta, nel quartiere San Paolo, a Bari.

Secondo le prime informazioni, l’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il minore è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari in condizioni giudicate critiche, dove è stato avviato un delicato intervento chirurgico.

Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della caduta e verificare eventuali responsabilità.