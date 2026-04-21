Bari: con l’evento finale 'Dall’impresa alla rete: l’ultimo miglio insieme', ValoreCASA rilancia sulla crescita del settore extralberghiero



Concluso il ciclo di incontri dedicato ai professionisti: formazione, networking e nuove prospettive per un comparto in continua evoluzione





BARI - Si è concluso il percorso di ValoreCASA Plus, un progetto che ha rappresentato un punto di riferimento per il settore extralberghiero, articolato in un ciclo strutturato di incontri formativi, momenti di confronto e occasioni di networking. L’evento finale, dal titolo "Dall’impresa alla rete: l’ultimo miglio insieme", ha segnato non solo la chiusura di un percorso, ma anche l’avvio di nuove prospettive di collaborazione tra professionisti, operatori e realtà associative del territorio.





Nel corso dei mesi, il progetto ha sviluppato un calendario articolato di oltre dieci appuntamenti, affrontando in maniera trasversale e approfondita le principali tematiche legate al mondo dell’ospitalità extralberghiera: dalla comunicazione al marketing turistico, dalla normativa alla sicurezza, fino all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione territoriale. Un lavoro corale che ha coinvolto esperti, consulenti e operatori del settore, contribuendo a costruire una visione più consapevole e professionale del comparto.





L’evento conclusivo, ospitato nella sede di ValoreCASA, rappresentata da Ciro Lapenna, ha scelto di superare il tradizionale format frontale, lasciando spazio alla promozione diretta delle attività, alla condivisione di esperienze e alla creazione di connessioni concrete tra i partecipanti. Un’impostazione dinamica che ha permesso ai protagonisti di raccontarsi, valorizzare le proprie competenze e rafforzare il senso di appartenenza a una rete sempre più strutturata.





Particolarmente significativo il contributo dell’AETB – Associazione Extralberghiero Terra di Bari – Confcommercio Bari Bat, che ha accompagnato il percorso con un’attività costante di supporto e rappresentanza. «Comunicare l’extralberghiero non è semplice, ma è una sfida vincente, perché si tratta di un settore in continua evoluzione, con molteplici sfaccettature», ha sottolineato Valeria Rizzo, che ha curato la segreteria organizzativa per ValoreCasa e consigliera AETB.





Nel corso dell’evento sono emerse con forza alcune direttrici chiave per il futuro del settore: la necessità di fare rete, l’importanza della formazione continua, il valore della condivisione dei contenuti e delle esperienze. Centrale anche il tema della promozione territoriale, con strumenti innovativi come piattaforme digitali e sistemi integrati capaci di raccontare il territorio in modo autentico e competitivo rispetto ai grandi player internazionali.





Ampio spazio è stato dedicato anche alle opportunità offerte ai soci e agli operatori: dalla visibilità sui portali turistici associativi privati, come BBPuglia, alle convenzioni con partner tecnici, fino alla possibilità di accedere a strumenti digitali avanzati per la gestione delle strutture e dell’accoglienza. Un ecosistema in crescita che punta a rafforzare la competitività del territorio pugliese nel panorama turistico nazionale e internazionale.





L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dall’avviso pubblico "Un negozio non è solo un negozio", promosso dal Comune di Bari, confermando il valore delle politiche di sostegno all’economia di prossimità e alla costruzione di reti professionali.





La conclusione del percorso non rappresenta un punto di arrivo, ma una fase di transizione verso nuove attività: sono già previste ulteriori iniziative, momenti di confronto e strumenti di supporto per accompagnare la crescita del settore. In questa direzione si inserisce anche il rafforzamento dell’attività di Sportello, ritenuta uno strumento concreto per supportare sia chi intende avviare un’attività, sia chi necessita di chiarimenti operativi e aggiornamenti continui.





L’obiettivo resta quello di consolidare una comunità professionale capace di affrontare le sfide del mercato con competenza, visione e spirito collaborativo, rendendo disponibile il modello sviluppato anche per nuovi progetti tra settore privato e associativo.





Il progetto ValoreCASA Plus si chiude così con un risultato chiaro: aver trasformato un percorso formativo in una rete concreta, pronta a generare nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per tutti i suoi protagonisti.