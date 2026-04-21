L'artista Renato Caracuta rende omaggio al M° Enrico Montesano con i cromatismi della sua arte pittorica
"Montesano - Vero ritratto d'Attore" è questo il titolo dell'ultima opera pittorica realizzata dal poliedrico artista Renato Caracuta che questa volta ha voluto rappresentare una delle colonne portanti del teatro e del cinema italiano, l'attore Enrico Montesano.
Il M° Montesano, impegnato a Lecce lo scorso 18 aprile col suo spettacolo teatrale, "Ottanta voglia di stare con voi", ha incontrato personalmente Renato Caracuta rimanendo piacevolmente colpito dalla particolare dedica artistica nella tecnica pittorica che contraddistingue l'artista salentino che, già in passato, è riuscito a coinvolgere emotivamente vari personaggi illustri italiani ed esteri tra i quali si ricorda: il M° Riccardo Muti, l'attore hollywoodiano Andy Garcia, i cantanti Vasco Rossi, Massimo Ranieri, Amedeo Minghi, Mina, Lucio Corsi il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, etc.
L'opera in questione, infatti, una grafica pittorica in tecnica mista, vede in primo piano il ritratto di Enrico Montesano in chiaroscuro immerso tra una moltitudine di esplosioni cromatiche tipiche della tecnica pittorica di Caracuta a simboleggiare la versatilità interpretativa dell'attore romano e la sua indiscussa capacità di segnare negli anni, delle tracce indelebili nella storia teatrale e cinematografica del nostro Paese.
L'opera, infatti, realizzata da Renato Caracuta con il chiaro intento di rendere omaggio alla magnifica carriera del M° Montesano è stata apprezzata da quest'ultimo che ha apposto a margine della stessa una dedica personale, ricevendo dall'artista l'unica copia autentica su tela con rispettiva dedica personale di stima.
Ancora una volta Renato Caracuta, omaggiando Montesano, icona del cinema italiano, è riuscito con la sua creatività a coniugare due diverse arti, pittura e cinema.