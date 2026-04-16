Bari, controlli a Japigia: coppia fermata con droga e contanti
BARI – Una coppia di cittadini albanesi è stata fermata ieri dalla Polizia nel quartiere Japigia, in via Caldarola, nel corso di un controllo del territorio.
I due si trovavano a bordo di una Fiat Panda blu quando sono stati bloccati dagli agenti impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio.
Secondo quanto emerso, durante la perquisizione sarebbero state rinvenute alcune dosi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, insieme a una somma di denaro contante, circostanza che ha fatto scattare gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.
La coppia è stata accompagnata in Questura per le verifiche del caso. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118 con un’auto medica, a scopo precauzionale.
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