Miulli, tre giornate di prevenzione per la salute femminile: Pap test gratuiti ad aprile

ACQUAVIVA DELLE FONTI – In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, promossa da Fondazione Onda – Ospedali Bollini Rosa, l’Ospedale Generale Regionalerinnova il proprio impegno nella prevenzione e nella tutela della salute femminile con una serie di iniziative dedicate.

All’interno del programma nazionale “Salute della Donna 2026”, l’ospedale aderisce all’iniziativa con tre giornate di screening gratuiti per il tumore del collo dell’utero, offrendo Pap test gratuiti nei giorni 22, 23 e 24 aprile, dalle 15.00 alle 20.00, presso gli ambulatori di ginecologia del consultorio.

Prevenzione e diagnosi precoce

Lo screening è promosso dalla U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia e dalla U.O.C. di Anatomia Patologica, con un approccio multidisciplinare orientato alla diagnosi precoce delle patologie oncologiche femminili.

Il Pap test, esame semplice e non invasivo, consente di individuare precocemente eventuali alterazioni cellulari, aumentando in modo significativo le possibilità di cura e intervento tempestivo.

Prenotazioni e modalità di accesso

Per partecipare è necessaria la prenotazione via email all’indirizzo indicato dall’organizzazione, specificando la data scelta tra il 22, 23 o 24 aprile.

Un impegno strutturato sulla salute della donna

L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario nazionale promosso da Fondazione Onda, che coinvolge gli ospedali Bollini Rosa con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione sempre più accessibile.

Con queste giornate di open day, il Miulli conferma il proprio ruolo di presidio sanitario sul territorio, puntando su prevenzione, informazione e accesso facilitato ai servizi sanitari dedicati alla salute femminile.