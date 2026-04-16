Gelato artigianale italiano verso l’UNESCO: presentata la candidatura dei Maestri del settore

ph_Andrea Verzola

LECCE - A pochi mesi dall’inserimento della cucina italiana, che comprende anche il gelato, nella lista UNESCO del Patrimonio Immateriale dell’Umanità, il 12 marzo è stata presentata la candidatura dei. Un’iniziativa che punta a valorizzare e tutelare un settore simbolo del Made in Italy, oggi considerato sempre più esposto al rischio di standardizzazione industriale.

Il progetto si inserisce in un percorso di riconoscimento culturale e professionale che mira a difendere il gelato artigianale non solo come prodotto gastronomico, ma come espressione di competenze, tradizioni e identità territoriali.

“La qualità dipende anche dal consumatore”

Secondo Federico Maronati, CEO di Artigeniale ed esperto del settore, la salvaguardia del gelato artigianale passa anche da una maggiore consapevolezza dei consumatori.

“Il consumatore contribuisce direttamente a definire gli standard di qualità del mercato. Se scegliamo in modo superficiale, premiamo inevitabilmente prodotti mediocri. Se invece sviluppiamo maggiore consapevolezza, possiamo stimolare gli artigiani ad alzare il livello”, ha spiegato.

Maronati sottolinea come il mercato sia influenzato dalle scelte quotidiane dei clienti: ogni acquisto contribuisce a orientare l’offerta futura, premiando o penalizzando determinati modelli produttivi.

Tra qualità, stagionalità e prezzo

Negli ultimi anni si osserva un cambiamento nei comportamenti di consumo, con una maggiore attenzione alla qualità e una progressiva riduzione delle porzioni. Tuttavia, secondo gli esperti, resta ancora difficile per molti consumatori distinguere tra prodotto autenticamente artigianale e prodotti standardizzati.

“Non sempre ciò che piace è sinonimo di qualità. La qualità è fatta di equilibrio, ingredienti e tecnica”, evidenzia Maronati, sottolineando come anche la richiesta di gusti disponibili tutto l’anno possa incidere sulla stagionalità delle materie prime.

Un ulteriore tema riguarda il valore economico: ingredienti, lavorazioni e competenze differenti non sempre si riflettono nel prezzo finale, rendendo difficile per il consumatore riconoscere il reale valore del prodotto.

Artigeniale e la filiera del gelato d’autore

Fondata nel 1998, Artigeniale è una realtà italiana specializzata in formazione e consulenza per gelatieri. L’azienda ha sviluppato un approccio multidisciplinare che unisce tecnica di prodotto, marketing e gestione d’impresa, accompagnando nel tempo oltre 500 gelaterie in Italia e all’estero.

Secondo i dati diffusi, il 75% delle attività seguite risulta leader nella propria area e il 98% è ancora attivo dopo cinque anni.

In questo scenario, la qualità del gelato artigianale viene descritta come una responsabilità condivisa tra produttori e consumatori, in un equilibrio che coinvolge cultura alimentare, scelte quotidiane e consapevolezza del valore del prodotto.