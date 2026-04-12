Bari, controlli su due ruote: irregolare la maggior parte dei veicoli verificati

Bari

Polizia Locale di Bari

Motorizzazione Civile

BARI - Asi è svolta nei giorni scorsi un’operazione congiunta dellae dei funzionari della, nell’ambito di controlli mirati su veicoli a due ruote.

Le verifiche hanno interessato monopattini, biciclette elettriche, ciclomotori e motocicli, con particolare attenzione alle eventuali alterazioni dei mezzi, alla rumorosità e al rispetto dei dispositivi di sicurezza obbligatori.

Su 16 veicoli sottoposti a controllo, solo 4 sono risultati pienamente regolari, mentre gli altri hanno presentato diverse irregolarità.

Nel complesso sono state contestate 7 violazioni per modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli, 3 casi di ciclomotori alterati, 1 episodio di eccessiva rumorosità del silenziatore, 2 casi di guida senza patente e 2 mancate revisioni obbligatorie.

In un caso specifico, un ciclomotore sottoposto a banco prova è risultato modificato e in grado di raggiungere velocità superiori ai limiti previsti dalla normativa.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato numerose carenze relative ai dispositivi di equipaggiamento obbligatori necessari per la circolazione in sicurezza. Le attività rientrano in un piano di controllo volto a contrastare le alterazioni dei veicoli e a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada.