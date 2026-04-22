Bari, degrado al giardino Aylan Kurdi: Sos Città chiede un intervento immediato per ripristinare sicurezza, pulizia e decoro

BARI - Il giardino Aylan Kurdi, nel cuore del quartiere Poggiofranco, nato come spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli, versa oggi in condizioni di evidente degrado. Il giardino si presenta infatti trasandato con erba incolta, rifiuti abbandonati e una generale mancanza di manutenzione che ne compromette la fruibilità e la sicurezza. Una situazione che si aggrava nelle ore serali, quando il giardino diventa punto di ritrovo per frequentazioni poco rassicuranti, allontanando di fatto bambini e genitori.

A rendere il quadro ancora più grave è lo stato della fontana presente all’interno del giardino, attualmente rotta e messa in sicurezza in maniera del tutto precaria con una semplice corda. Una condizione inaccettabile per un luogo frequentato da famiglie e bambini, che evidenzia una totale assenza di attenzione verso la sicurezza degli spazi pubblici.

"Quello che dovrebbe essere un luogo di gioco, socialità e serenità è oggi uno spazio trascurato, che non risponde più alla funzione per cui era stato pensato e realizzato. Il progressivo abbandono di quest’area rappresenta un segnale preoccupante per il quartiere e per l’intera città, perché incide direttamente sulla qualità della vita dei residenti e sul diritto dei più piccoli a vivere spazi pubblici sicuri e decorosi" - denuncia Danilo Cancellaro - Presidente di Sos Città - "È inaccettabile che un’area dedicata ai bambini venga lasciata in questo stato di abbandono. Il giardino Aylan Kurdi deve tornare ad essere un luogo sicuro, pulito e accessibile alle famiglie. Ancora più grave è la situazione della fontana, rotta e ‘messa in sicurezza’ con una corda: un’immagine che da sola racconta il livello di incuria." - conclude Cancellaro.

"Chiediamo dunque un intervento immediato e concreto da parte del Comune di Bari, ma anche una visione più ampia che punti alla riqualificazione dell’area con nuovi giochi e servizi. Il decoro urbano non è un optional ma un diritto dei cittadini. Restituire dignità a questo spazio significa restituire dignità a un intero quartiere.” - prosegue Dino Tartarino, vice presidente di Sos Città - "Chiediamo dunque al Sindaco e all'Assessore ai Lavori Pubblici che si intervenga con urgenza per il ripristino delle condizioni minime di pulizia e manutenzione del verde, oltre a garantire controlli più efficaci, soprattutto nelle ore serali, al fine di restituire il giardino alla sua naturale vocazione, così come richiesto dai tanti residenti che ci hanno segnalato lo stato dei luoghi." - conclude Tartarino

Sos Città continuerà a monitorare la situazione, dando voce ai cittadini e sollecitando interventi concreti affinché il giardino possa tornare ad essere un punto di riferimento positivo per la comunità.