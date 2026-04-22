Risparmio Casa arriva in Puglia: inaugura a Copertino lo store da 2.000 mq con 30 nuove assunzioni



La catena di riferimento per la casa, la persona e il quotidiano apre il suo primo punto vendita nella regione con un'offerta su misura per le famiglie e personale selezionato sul territorio





COPERTINO (LE) - Risparmio Casa, tra le insegne drugstore di primo piano a livello nazionale, annuncia il suo ingresso in Puglia con l’apertura del nuovo punto vendita a Copertino (LE). Lo store, situato in Via Bengasi, rappresenta una tappa fondamentale nel piano di espansione della catena.





Una tappa significativa nel piano di espansione di un brand in forte evoluzione, che interpreta con continuità i bisogni e le aspettative delle famiglie italiane.





L'apertura porta con sé 30 nuove assunzioni locali: un team che affianca professionisti con solida esperienza nel settore a giovani talenti under-35, che rappresentano oltre la metà dell'organico.





Una composizione pensata per coniugare competenza e conoscenza del territorio, con un’accoglienza e un servizio orientati alla soddisfazione del cliente.





Il punto vendita, con i suoi 2.000 mq di superficie, esprime un format unico nel retail specializzato per la sua straordinaria varietà: oltre 20.000 referenze a prezzi bassi sempre che coprono in un solo spazio le esigenze più diverse: articoli per la cura della casa e della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, giocattoli, tessile casa, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e prodotti stagionali.





L’apertura di Copertino rappresenta la visione del Gruppo di far risparmiare concretamente le

persone, offrendo ogni giorno prezzi bassi sempre e soluzioni convenienti che aiutano i cittadini e le famiglie a gestire meglio il proprio budget. L’offerta di Risparmio Casa unisce qualità e convenienza: oltre 1.000 prodotti in promozione ogni mese, 3.000 articoli sotto i 2 euro e 400 novità mensili tra grandi brand e linee a marchio proprio. Queste ultime rappresentano uno degli asset più distintivi dell'insegna: prodotti sviluppati con la creatività e la sensibilità tipicamente italiane, espressione di chi conosce il mercato dall'interno e sa trasformarlo in offerta concreta per le famiglie.





L’allestimento rispecchia il nuovo concept sviluppato da Risparmio Casa per i suoi store di ultima generazione: un layout ripensato nei flussi, nei materiali e nella comunicazione visiva per offrire un'esperienza di acquisto più intuitiva, ordinata e piacevole. Un restyle significativo che rende immediatamente riconoscibile l'evoluzione del brand nello spazio fisico.





“L’apertura di Copertino segna il nostro atteso debutto ufficiale in Puglia, una regione strategica dove vogliamo costruire un legame solido e duraturo con la comunità” dichiara Giuliano Stronati, Direttore Generale di Risparmio Casa “Abbiamo un piano di aperture ambizioso e la determinazione di portarlo avanti con la stessa cura che mettiamo in ogni store. Vogliamo essere il brand a cui le famiglie e i giovani pensano quando cercano prodotti buoni, utili e accessibili - un riferimento concreto nella vita di tutti i giorni”.





Con questa nuova apertura, Risparmio Casa amplia la rete di punti vendita tra Italia, Svizzera e Malta, con più di 3.000 collaboratori attivi e oltre 35 milioni di scontrini registrati nel 2025.





Fondata nel 1987 da Fabio e Stefano Battistelli, l’insegna è oggi un punto di riferimento quotidiano per milioni di famiglie italiane: una rete capillare costruita con un approccio responsabile e attento alle esigenze locali.