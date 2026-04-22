Improvvisart in scena al Teatro Paisiello di Lecce con 'Harold – da una parola infiniti mondi'



Appuntamento inserito nella stagione teatrale del Comune di Lecce





LECCE - Giovedì 23 aprile, con sipario alle ore 21:00, Improvvisart torna sul palco del Teatro Paisiello con “Harold – da una parola infiniti mondi”, long form di improvvisazione teatrale tra le più affascinanti e suggestive del panorama dell'improvvisazione teatrale. In scena lo storico format unico nel suo genere firmato Improvvisart, con gli attori della compagnia e le musiche completamente improvvisate del Maestro Marco Rollo.





Cos’è Harold? E’ magia. E' un viaggio creativo sorprendente nel cuore dell’improvvisazione teatrale: si parte da una sola parola suggerita dal pubblico e, da lì, si aprono infiniti mondi. Monologhi, scene, frammenti poetici e momenti comici si intrecciano in un crescendo emozionante e inaspettato, guidato soltanto dall’istinto e dalla creatività degli attori seguendo il filo sottile dei diversi significati del tema scelto per lo spettacolo dal pubblico.





Una drammaturgia improvvisata che si intreccia viaggiando tra il piano di realtà e il mondo onirico.





Il risultato è un’atmosfera evocativa, capace di alternare leggerezza e profondità, gioco e poesia.





Nato negli Stati Uniti negli anni ’60 grazie a Del Close e Charna Halpern, l’Harold è oggi il format simbolo dei grandi teatri di improvvisazione americani come l’iO Theater di Chicago e l’Upright Citizens Brigade Theatre di New York e Los Angeles.





Inserito nel cartellone della stagione teatrale del Comune di Lecce, lo spettacolo rappresenta un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a una forma di teatro contemporaneo capace di sorprendere, emozionare e coinvolgere attivamente gli spettatori. Una serata all’insegna della creatività e della meraviglia: una parola, infiniti mondi possibili, un’esperienza teatrale sempre diversa e irripetibile.





Una serata che unisce sperimentazione e meraviglia, pensata per chi ama il teatro che sa stupire, emozionare e parlare direttamente al cuore. Una parola. Un universo di storie. Un'ora di pura magia.