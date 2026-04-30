Bari, energia e bollette al centro del dibattito: a Green Fair focus su costi e transizione

BARI - Il costo dell’energia resta uno dei temi più critici per famiglie e imprese, ma non dipende esclusivamente dal prezzo delle materie prime. A incidere sulla bolletta sono anche la struttura del mercato, la qualità delle regole, i tempi degli investimenti e il livello di efficienza complessiva del sistema energetico.

Di questo si discuterà a Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, in programma dal 14 al 16 maggio 2026 alla Fiera del Levante di Bari, che punta a mettere al centro del confronto le condizioni necessarie per rendere l’energia più accessibile e meno onerosa.

“La transizione energetica non è solo una questione tecnologica, ma anche di continuità e certezza per gli investimenti. Senza queste condizioni l’energia resta più cara di quanto potrebbe essere”, ha dichiarato Umberto Berardi, presidente del Comitato Scientifico della manifestazione.

Il programma prevede due appuntamenti principali dedicati al tema dei costi energetici. Il primo, “Strategie per ridurre l’onere energetico per imprese e cittadini”, analizzerà le attuali dinamiche dei prezzi e le possibili soluzioni tecnologiche e politiche, anche attraverso le esperienze di aziende partner di Kyoto Club.

Il secondo incontro, “Il consumatore al centro della transizione energetica: regole, mercato, investimenti”, sarà moderato da Rosita Carnevalini di ARERA e vedrà la partecipazione di ACEA, Movimento Consumatori e Legacoop. Il confronto si concentrerà sul ruolo del consumatore, sulle regole del mercato e sull’impatto degli investimenti sulla convenienza reale dell’energia.

Green Fair si propone come un’agorà della transizione energetica, coinvolgendo imprese, istituzioni, università, centri di ricerca e cittadini su temi che spaziano dalle rinnovabili alla semplificazione amministrativa, fino alla formazione e alle competenze.

L’evento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la partecipazione del FAI. Tra i partner figurano Regione Puglia, Comune di Bari, Nuova Fiera del Levante, ARPAL Puglia, Camera di Commercio di Bari, ANCI Puglia, Confindustria Puglia e Confindustria Bari-BAT. Media partner sono Il Sole 24 Ore e La Gazzetta del Mezzogiorno.

La partecipazione sarà gratuita e aperta a cittadini, operatori, scuole e istituzioni.